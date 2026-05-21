Quintal Maria Flor é vencedor do Comida di Buteco em Curitiba

Depois de quase um mês de disputa no concurso gastronômico mais famoso do Brasil, o Quintal Maria Flor foi coroado grande campeão do Comida di Buteco 2026 em Curitiba. O resultado foi anunciado em cerimônia de premiação realizada na noite de quarta-feira (20) consagrando o boteco que conquistou público e jurados.

O prato vencedor levou o nome de Encanto, magia e euforia, composto por ragu de carne com bacon ao molho e polenta cremosa com queijo, finalizado com doce de abóbora em calda.

Petisco campeão do concurso, feito pelo Quintal Maria Flor. Foto: Gero Hoffmann.

Emoção marca a conquista do melhor buteco de Curitiba

Isabel Cristina dos Santos e Marcelo Lago, casal proprietário do Bar Quintal Maria Flor, não esconderam a emoção durante a premiação. “Ganhar o concurso em 2026 foi a realização de um sonho. Trabalhamos muito para isso e toda a equipe se dedicou. Nosso prato foi muito bem recebido pelos nossos clientes, e então ficamos muito felizes agora com o reconhecimento de toda essa dedicação”, contou o casal.

O estabelecimento, que havia ficado em terceiro lugar em 2025, agora representa Curitiba na etapa nacional do concurso. A fase nacional começa nesta quinta-feira (21) e segue até 30 de junho, reunindo os vencedores das 45 cidades participantes. “O público agora tem a oportunidade de conhecer o prato vencedor e torcer para que Curitiba esteja muito bem representada na etapa nacional. Para gente é um momento muito especial, pois a edição de 2026 foi um grande sucesso”, afirmou Priscila Pena, coordenadora regional do concurso.

Casa D’Bia e Armazém Califórnia completam o pódio

O segundo lugar entre os melhores botecos ficou com o Casa D’Bia, localizado no Cajuru. O estabelecimento apresentou o prato Raízes do Sertão, com bolinhos de mandioca recheados com costelinha de porco, couve e queijo coalho, servidos com geleia de pimenta. “A gente faz de tudo pra ficar entre os primeiros colocados, e ganhar esse prêmio é muito emocionante. Todo mundo se dedica muito, supera os desafios, e pra gente que é um bar pequeno, trabalha todos os dias com chuva ou sol, é muito gratificante”, celebrou Ana Beatriz Silva, proprietária do boteco.

Na terceira posição ficou o Armazém Califórnia, tradicional endereço árabe no centro de Curitiba, situado na rua Saldanha. O buteco apostou na culinária libanesa com o prato Sabores do Líbano, oferecendo croquete de kafta acompanhado de charutinho de folha de parreira, babaganush e tabule. “Este ano eu acreditei muito no concurso. É o terceiro ano que participamos e entramos com tudo, com intenção de estar entre os primeiros colocados e conseguimos. Então é uma satisfação muito grande e só temos a agradecer ao público e ao concurso”, disse Khalil El Omairi Neto, responsável pelo estabelecimento.

Demais premiados do Comida di Buteco

A quarta colocação ficou com o Bar do Cláudio, campeão em 2025, também localizado no Cajuru. O buteco apresentou bolinho de arroz e brócolis. O quinto lugar foi para um estreante no concurso, o Boteco do Peroba, que trouxe bolinho de pernil enrolado em tiras de bacon.

Como funciona o Comida di Buteco em Curitiba

Durante 24 dias, entre 10 de abril e 3 de maio, a edição 2026 do concurso aconteceu em 45 cidades brasileiras com mais de 1.100 bares participantes. Na capital paranaense, 40 estabelecimentos de Curitiba e São José dos Pinhais entraram na disputa pelo título de melhor buteco.

Os bares ofereceram petiscos exclusivos criados com o tema verduras. A avaliação considerou não apenas o sabor do petisco, mas também qualidade do atendimento, higiene do ambiente e temperatura da bebida, critérios analisados por público e jurados.

A partir desta quinta-feira (21), o Bar Quintal Maria Flor disputa a etapa nacional do concurso. Após as premiações em todas as cidades participantes, novos jurados viajam pelo Brasil conhecendo os vencedores regionais. Cada buteco recebe a visita de três jurados: um da própria cidade e dois de outras localidades do país. O melhor buteco do Brasil será anunciado em 8 de julho, durante evento em São Paulo.

O Comida di Buteco nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano 2000. O concurso tem como missão transformar a vida dos butecos, fomentar a cultura butequeira e fortalecer a tradição gastronômica brasileira.