Todos os ingressos para show do Iron Maiden são reservados em menos de 1 minuto

Todos os ingressos para o show do Iron Maiden em Curitiba, dia 28 de outubro, disponíveis no site Live Pass foram reservados em menos de um minuto. O site chegou a travar em alguns momentos. No processo de compra, o interessado escolhe os bilhetes, que ficam reservados por alguns minutos. Caso o pagamento não seja concluído, eles voltam a ficar disponíveis no site da bilheteira.

Isso fez com que a corrida para garantir lugar no show histórico que vai celebrar os 50 anos de carreira da banda britânica levasse milhares de pessoas para uma jornada frenética de cliques no F5 do teclado do computador. A todo momento ingressos ficavam disponíveis ou indisponíveis, variando de modalidade (inteira ou meia), e em todos os setores do estádio.

Por isso, e pela venda em bilheteria física, que será aberta às 11h, na Arena da Baixada, não dá para afirmar que os ingressos acabaram ainda.

A turnê celebra 50 anos de uma das maiores bandas da história do heavy metal da história, com um setlist que traz as maiores canções, em performances cheia de vigor e muito rock. O Iron já tocou na capital em outras seis oportunidades: 1996, 1998, 2008, 2011, 2013 e 2022.