Polícia Militar finaliza nova base rodoviária em Campo Largo

A Polícia Militar do Paraná está na fase final de operacionalização de uma nova base do Batalhão de Polícia Rodoviária em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A estrutura, localizada no quilômetro 27 da PR-423, vai reforçar o policiamento e a fiscalização em um dos principais corredores rodoviários da região.

A obra foi concluída pela Via Araucária, concessionária do Lote 1 da nova concessão, e é a primeira de um pacote que prevê 12 unidades ao longo dos próximos anos.

O espaço foi planejado para garantir segurança e fluidez no tráfego durante as abordagens. A pista de fiscalização sob a cobertura principal possui cinco metros de largura, enquanto a área no sentido oposto da rodovia contará com seis metros livres para circulação, considerando futuros projetos de ampliação e duplicação da estrada.

A base contará com uma sala principal de 36 metros quadrados para coordenação das atividades operacionais e monitoramento. O prédio também terá recepção, sala de atendimento ao público, espaços para armazenamento de materiais e pertences, além de área reservada para armamento.

A estrutura inclui cozinha, área de serviço e dois alojamentos para descanso das equipes. Os banheiros e vestiários foram divididos entre masculino e feminino, com instalações adaptadas para pessoas com deficiência. A unidade também contará com sala de custódia para detenções provisórias.

Na parte externa, o pátio terá estacionamento para veículos dos funcionários, vagas para o público e espaços específicos para motocicletas. A nova base recebeu sistema reforçado de segurança, com portas e janelas da fachada principal em vidros e estruturas blindadas. As paredes da sala principal, da área de serviço e do depósito foram construídas com materiais de alta resistência.

De acordo com a Agência Estadual de Notícias, além da unidade em Campo Largo, a Polícia Militar vai receber em breve uma base em Pontal do Paraná, em parceria com a EPR Litoral Pioneiro, com previsão de início das obras em fevereiro de 2027.

As outras dez unidades serão construídas na:

PR-418 em Lapa,

PR-092 em Santo Antônio da Platina,

PR-151 em Piraí do Sul,

PR-508 entre Alexandra e Matinhos,

PR-092 em Siqueira Campos e Arapoti,

PR-986 em Rolândia,

PR-323 em Cianorte,

PR-445 em Londrina,

PR-323 em Charles Naufal.