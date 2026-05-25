Prazo do Imposto de Renda termina na sexta; 11,5 milhões ainda não entregaram

A quatro dias do fim do prazo, cerca de 11,5 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. Até esta segunda-feira (25/05), a Receita Federal recebeu 32,5 milhões de declarações, o que representa 73,9% do total esperado de 44 milhões de documentos. O prazo final termina na sexta-feira, 29 de maio, às 23h59min.

Qual o percentual de contribuintes que já entregaram a declaração?

Até o momento, 73,9% dos contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Isso significa que 32,5 milhões de pessoas enviaram as declarações. Faltam ainda 26,1% dos contribuintes, cerca de 11,5 milhões de brasileiros, para cumprir a obrigação antes do fim do prazo.

Quantas pessoas vão receber restituição do Imposto de Renda?

Das declarações entregues até agora, 61,4% terão direito a receber restituição do imposto pago a mais. Já 21,3% dos contribuintes terão que pagar Imposto de Renda, enquanto 17,3% não têm imposto a pagar nem a receber, ficando com a situação zerada.

Como os brasileiros estão preenchendo a declaração do IR?

A maioria dos contribuintes, 77,3%, usa o programa de computador para preencher a declaração. Outros 15,8% optam pelo preenchimento online, que salva o rascunho na nuvem da Receita, e 6,9% utilizam o aplicativo para celular. A declaração pré-preenchida foi usada por 59,5% dos declarantes.

Qual a multa para quem não entregar a declaração no prazo?

Quem perder o prazo terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo sempre o maior valor entre os dois. O prazo começou em 23 de março e termina nesta sexta-feira, 29 de maio, às 23h59min59s.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2026?

Devem declarar as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 ou que tiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920. Quem recebeu até dois salários mínimos mensais está dispensado, exceto se se enquadrar em outro critério de obrigatoriedade estabelecido pela Receita Federal.