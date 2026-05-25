Higiene e saúde

Restaurante da UTFPR é interditado após casos de intoxicação alimentar

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/05/26 18h36
Alimentos foram encontrados no restaurante universitário da UTFPR de Francisco Beltrão em péssimas condições de higiene.
Alimentos foram encontrados no restaurante universitário da UTFPR de Francisco Beltrão em péssimas condições de higiene. Foto: Vigilância Sanitária de Francisco Beltrão.

O restaurante universitário do campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi interditado pela vigilância sanitária do município na manhã da última sexta-feira (22) após relatos de pessoas que apresentaram sintomas de intoxicação alimentar.

Panquecas de carne foram servidas no almoço e jantar de quinta-feira (21). Em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, a diretora da vigilância sanitária do município, Dalva Colling, disse que o órgão fez uma vistoria no local e identificou várias falhas no processo de operacionalização e higienização dos alimentos.

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“Todo mundo falou que comeu panqueca, e a gente encontrou bandejas com o recheio da panqueca que estavam sem condições de serem consumidas. Estavam com odor desagradável”, revela a diretora da vigilância sanitária.

A diretora ressaltou que a questão de higiene foi um dos principais problemas apontados no restaurante, principalmente nas câmeras frias. A situação é reincidente, o local já foi punido outras vezes pelo menos motivo, segundo a vigilância sanitária.

Em nota, a Universidade Federal do Paraná disse que a direção do campus aguarda os laudos oficial da vigilância sanitária para adotar medidas administrativas cabíveis. “A Universidade atualizará a comunidade sobre os desdobramentos dessa situação e se coloca à disposição da comunidade acadêmica, sobretudo, das pessoas afetadas”.

A empresa Remussi Alimentos, responsável pelos restaurantes universitários da UTFPR em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, informou em nota à RPC, afiliada da TV Globo, que está atendendo às exigências da Vigilância Sanitária. Disse ainda que os equipamentos de refrigeração são de responsabilidade da universidade.

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou contato com a empresa e aguarda um retorno.

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