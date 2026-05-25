Restaurante da UTFPR é interditado após casos de intoxicação alimentar

O restaurante universitário do campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi interditado pela vigilância sanitária do município na manhã da última sexta-feira (22) após relatos de pessoas que apresentaram sintomas de intoxicação alimentar.

Panquecas de carne foram servidas no almoço e jantar de quinta-feira (21). Em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, a diretora da vigilância sanitária do município, Dalva Colling, disse que o órgão fez uma vistoria no local e identificou várias falhas no processo de operacionalização e higienização dos alimentos.

“Todo mundo falou que comeu panqueca, e a gente encontrou bandejas com o recheio da panqueca que estavam sem condições de serem consumidas. Estavam com odor desagradável”, revela a diretora da vigilância sanitária.

A diretora ressaltou que a questão de higiene foi um dos principais problemas apontados no restaurante, principalmente nas câmeras frias. A situação é reincidente, o local já foi punido outras vezes pelo menos motivo, segundo a vigilância sanitária.

Em nota, a Universidade Federal do Paraná disse que a direção do campus aguarda os laudos oficial da vigilância sanitária para adotar medidas administrativas cabíveis. “A Universidade atualizará a comunidade sobre os desdobramentos dessa situação e se coloca à disposição da comunidade acadêmica, sobretudo, das pessoas afetadas”.

A empresa Remussi Alimentos, responsável pelos restaurantes universitários da UTFPR em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, informou em nota à RPC, afiliada da TV Globo, que está atendendo às exigências da Vigilância Sanitária. Disse ainda que os equipamentos de refrigeração são de responsabilidade da universidade.

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou contato com a empresa e aguarda um retorno.