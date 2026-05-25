Aeroporto de Londrina fecha após problema em avião da FAB

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, foram temporariamente suspensas nesta segunda-feira (25/05). De acordo com a concessionária Motiva, responsável pela administração do terminal, uma aeronave militar de pequeno porte da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou problemas em um dos trens de pouso por volta das 14h20, o que impediu a remoção imediata da pista.

Por medidas de segurança, a pista foi interditada até a liberação total da área. Uma equipe técnica da FAB a chegou ao local de helicóptero às 18h50 para realizar os reparos necessários na aeronave. A estimativa inicial é de que os trabalhos de manutenção durem cerca de uma hora.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, o Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) da FAB informou que o problema foi com uma aeronave T-27 Tucano, pertencente à Academia da Força Aérea (AFA). Ainda conforme nota, durante o pouso de emergência ocorreu o estouro de um pneu, interditando a pista.

A Motiva informou que está mobilizada para que as operações sejam retomadas o quanto antes. Passageiros com voos previstos para esta segunda-feira devem entrar em contato com as respectivas companhias aéreas para verificar o status de suas viagens.