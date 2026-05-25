Acidentes de trânsito custam R$ 37,1 milhões ao SUS em Curitiba

Os acidentes de trânsito geraram um custo de R$ 37,1 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba durante 2025, considerando apenas gastos hospitalares. O valor se refere ao atendimento de 9.229 vítimas ao longo do ano, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Quando aplicada a metodologia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que inclui fatores socioeconômicos como perda de produtividade e custos previdenciários, o impacto financeiro salta para R$ 806 milhões.

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O tratamento de ferimentos graves e politraumas, que frequentemente exigem internação em UTI, representou o maior custo ao sistema público: R$ 26,7 milhões. No cálculo do Ipea, esse valor alcança R$ 680 milhões ao considerar também sequelas permanentes, reabilitação, afastamentos do trabalho e impacto econômico de óbitos.

O número de mortes no trânsito cresceu 29,8% em relação a 2024, passando de 161 para 209 vítimas fatais. Entre elas, 95 eram motociclistas, grupo que representa parcela crescente dos deslocamentos urbanos e dos acidentes.

A campanha do Maio Amarelo deste ano tem como tema “Enxergar o outro é salvar vidas”, alertando motoristas sobre a vulnerabilidade desses condutores.

O Ipea estima que acidentes de trânsito custam cerca de R$ 50 bilhões anualmente à sociedade brasileira, impactando o sistema de saúde e a produtividade do país.