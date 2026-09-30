Vai pegar o trânsito de Curitiba na volta para casa? Veja onde há bloqueios nesta quarta

Motoristas que enfrentam o fluxo de retorno para casa nesta quarta-feira (30) encontram pontos de lentidão e novas restrições viárias em várias regiões da cidade. A principal intervenção em andamento ocorre na Avenida Sete de Setembro, onde a pista lenta está bloqueada no sentido Praça do Japão para obras do BRT Leste-Oeste, com desvios programados por vias centrais.

A programação da semana também contempla novas alterações de circulação e bloqueios parciais vinculados ao projeto do Novo Inter 2, exigindo atenção redobrada dos condutores.

Iniciado nesta quarta-feira (30/09), o bloqueio na Avenida Sete de Setembro tem duração prevista de 10 dias. A interdição ocorre na Avenida Sete de Setembro (via lenta), no sentido Praça do Japão, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen, no Centro. O impacto para o motorista é que o desvio planejado deve ser feito pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava, com manutenção do acesso aos imóveis da quadra.

Iniciadas recentemente no Abranches, obras no pavimento da Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha têm duração prevista de cerca de três semanas. A intervenção acontece na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, no trecho que vai da Rua Mateus Leme até o final da via. O impacto envolve a atenção redobrada de motoristas e pedestres devido à movimentação de máquinas e operários na pista durante a reciclagem do pavimento.

Com duração estimada em cerca de duas semanas, obras de reciclagem nas ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski ocorrem no São Lourenço. Os trechos afetados compreendem a Rua Jacob Biron, entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski; e a Rua Alberto Wierbiski, entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via. Como impacto, as vias estão sendo compartilhadas com maquinário e operários, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região.

Bloqueios de ruas em Curitiba

Extensão de bloqueio na Avenida Paraná no Boa Vista: a medida vale a partir desta quarta-feira (30), por tempo indeterminado conforme o avanço dos serviços. O bloqueio atinge a pista lenta da Avenida Paraná, sendo estendido da Rua Estados Unidos até a Rua Desembargador Aurélio Feijó. Para os motoristas, a interdição ocorre para a continuidade das obras de escavação e execução de meio-fio do canteiro central, exigindo atenção redobrada e respeito à sinalização.

Erosão bloqueia pista lenta na Rua Engenheiro Costa Barros: o problema começou na tarde de terça-feira (29), no Cajuru. O bloqueio afeta a Rua Engenheiro Costa Barros (pista lenta, sentido Terminal Centenário), no cruzamento com a Rua Roraima. O trecho está sinalizado com barreiras devido a uma erosão no asfalto, sendo que o acesso de moradores locais é feito pela Rua Cuiabá (pela contramão) exclusivamente para entrada nos imóveis.

Bloqueio de longa duração na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes: a interdição foi iniciada recentemente no Santa Quitéria, com duração prevista de cerca de 45 dias. O bloqueio se concentra na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva. O impacto para quem transita pelo local é a necessidade de seguir a sinalização e utilizar rotas alternativas na região, visto que a via faz parte das obras do Novo Inter 2.

Interdição parcial programada na Rua Professor Ulisses Vieira: a alteração está prevista para esta quinta-feira (01/10), das 8h às 18h, faltando 1 dia para o início. A intervenção ocorre na Rua Professor Ulisses Vieira, entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Curupaitis, no Santa Quitéria. O bloqueio parcial é destinado às obras de pavimentação do projeto do Novo Inter 2, com agentes de trânsito no local para orientar o tráfego, lembrando que na sexta-feira (02/10) os trabalhos seguem na Rua Curupaitis.

Mudanças de sentido em Curitiba

Mudança de sentido na Avenida Presidente Arthur Bernardes. A alteração entra em vigor a partir desta quinta-feira (01), às 11h, com caráter permanente. A mudança ocorre na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios, no Portão. A via passará a operar em sentido único de circulação devido às correções geométricas das obras do Novo Inter 2, exigindo atenção dos motoristas à nova sinalização.

Nova mão única na Rua Jornalista Alceu Chichorro. A mudança vale a partir desta quinta-feira (01), às 11h, faltando 1 dia, com caráter permanente no Bairro Alto. O trecho afetado compreende a Rua Jornalista Alceu Chichorro, da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco.