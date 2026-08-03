Trânsito em Curitiba: bairro tem rua interditada por mais de 10 dias e ônibus mudam itinerário

Motoristas e usuários do transporte coletivo em Curitiba devem atentar para mudanças operacionais importantes na região sul da capital. A partir das 9h desta segunda-feira (3), uma das principais vias do bairro Capão Raso passa por interdição parcial para intervenções de infraestrutura. A medida traz reflexos no fluxo viário local e exige rotas de desvio para os condutores. Na próxima semana o bloqueio será total no trecho.

Obras

Capão Raso

A Rua Deputado Waldemiro Pedroso, entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin, fica em meia pista de segunda-feira (3) até domingo (9) para a realização de obras de drenagem e fibra. No entanto, a partir da próxima semana, entre os dias 10 e 14 de agosto, o trecho terá bloqueio total para escavações de travessias, instalação de meio-fio e reciclagem do pavimento. Durante a fase total, as linhas de ônibus que atendem o Terminal Capão Raso terão seus itinerários alterados, mas com sistema pare e siga.

Quais os desvios indicados para motoristas no Capão Raso?

O desvio indicado para quem sai da Avenida República Argentina é a Rua João Bonat; para quem vem pela Rua Antônio Gasparin, a rota recomendada é a Rua Luiz Del Gobbo.

Outros bloqueios em andamento

Cajuru

Seguem até o dia 27 de agosto os bloqueios de trânsito no cruzamento das ruas Aracaju e Teófilo Otoni. A interdição é total na Rua Aracaju e parcial na Rua Teófilo Otoni para a construção de uma galeria celular de concreto que substituirá uma antiga ponte de madeira sobre o Córrego Teófilo Otoni. A passagem no local está restrita a moradores. Motoristas devem utilizar como alternativas a Rua Cuiabá, a Avenida Florianópolis ou a Rua Engenheiro Costa Barros.

Bloqueios

Hauer

Permanecem em vigor pelos próximos três meses as interdições na Rua Oliveira Viana, no trecho compreendido entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost. A medida possibilita serviços profundos de escavação, terraplenagem e implantação de pavimento de concreto. O tráfego de veículos no trecho está restrito a moradores. Os motoristas que necessitarem acessar o bairro devem optar pela Rua Padre Dehon ou por vias secundárias.

Transporte Coletivo

Tarumã

Motoristas que trafegam pelo Complexo do Tarumã devem manter a atenção redobrada. Por conta de obras de requalificação na canaleta exclusiva do transporte coletivo, os ônibus da região continuam compartilhando as faixas de rodagem com os demais veículos ao longo de um trecho de aproximadamente 840 metros.