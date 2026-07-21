Trânsito em Curitiba hoje: interdição de 10 dias em vigor; veja novos sentidos e desvios

Motoristas e pedestres que circulam pelo bairro Cristo Rei devem ficar atentos a partir das 11h desta terça-feira (21). A Superintendência de Trânsito (Setran) altera o sentido de circulação da Rua Fioravante Dalla Stella. A medida visa organizar o fluxo de veículos e reforçar a segurança na região, que concentra grande movimentação devido ao comércio local, escolas e acesso a hospitais. Agentes de trânsito orientam os motoristas no local, e as equipes lembram que, em caso de chuva intensa, a mudança poderá ser adia.

A Rua Fioravante Dalla Stella passa a ter sentido único de circulação de trânsito. O fluxo passa a seguir exclusivamente da Avenida Senador Souza Naves em direção à Rua do Herval. A alteração é definitiva e exige atenção dobrada de quem utiliza a via para acessar estabelecimentos da região.

Obras e bloqueios

No bairro Hauer, a Rua Professor João Soares Barcelos passa por interdição total no trecho entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva. A interrupção é necessária para os trabalhos de drenagem e pavimentação. A previsão de duração dos serviços é de 10 dias, a depender das condições climáticas. Para desviar do trecho, o motorista que segue pela via deve manter-se na faixa da direita, virar na Rua Hipólito da Costa, acessar a Rua Isaías Régis de Miranda, seguir pela Rua Cleto da Silva e, por fim, retornar à Rua Professor João Soares Barcelos.

Mudanças de sentido e sinalização

No Cristo Rei, a Rua Fioravante Dalla Stella adota sentido único de circulação. A alteração vale do trecho da Avenida Senador Souza Naves até a Rua do Herval. O objetivo da medida é reorganizar o tráfego viário e garantir mais fluidez e segurança a motoristas e pedestres na região.

Modificações no fluxo viário

Na região do Tarumã, o tráfego sobre o Viaduto Tarumã tem alteração com o deslocamento do trânsito de veículos para duas novas pistas sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido Sul (bairro Pinheirinho). O fluxo, que vinha afunilado em apenas uma faixa no trecho anterior, passa a contar com duas faixas de rolamento a partir do viaduto, seguindo nessa configuração até o encontro com o pavimento existente.

Intervenções de longa duração e transporte coletivo

Em diversas regiões da capital, frentes de obra de projetos estruturantes continuam gerando impactos pontuais e desvios prolongados. Bairros como Centro Cívico, Portão, Batel e Centro mantêm trechos com bloqueios parciais e alterações nas rotas habituais, exigindo cautela contínua dos motoristas e usuários do transporte coletivo.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.