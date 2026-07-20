Rua muda de sentido e trajeto de 1 minuto passa a levar mais de 10 em Curitiba

Uma alteração no sentido de circulação da Rua Carlos Müller, ao lado da Universidade Positivo, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), tem incomodado moradores, estudantes e comerciantes da região. Conforme os relatos, um trajeto que antes era feito em menos de um minuto passou a levar mais de dez minutos nos horários de pico, depois que a via deixou de permitir a circulação nos dois sentidos.

A mudança forçou parte do fluxo de veículos que antes se dividia entre diferentes ruas da região a se concentrar em um único trecho: a Rua Eduardo Sprada, principal rota de acesso à Avenida Juscelino Kubitschek. O resultado, segundo moradores, foi um engarrafamento generalizado que começa cada vez mais cedo.

Empresário há sete anos na região, Marlon Santos descreve o novo cenário como um retrocesso na mobilidade local. “O acesso ficou muito ruim, é necessário enfrentar tráfego intenso na esquina do centro comercial e do posto de combustível”, relata.

Para ele, existiam alternativas menos impactantes do que a mudança de sentido. “Pode ser sentido único, porém no sentido inverso, ou proibir o estacionamento na via. Ou mesmo manter o vai e vem da mesma forma, só proibindo estacionar, inclusive no horário noturno”, sugere.

A arquiteta Kelly Cristina Kochack dos Reis, moradora da região, também sentiu o impacto direto da alteração no dia a dia. “O trânsito aumentou consideravelmente, com bastante engarrafamento, bastante mesmo. Antes o trânsito aumentava mais às cinco horas da tarde, agora às três já está bastante engarrafado”, conta.

Kelly avalia que a solução escolhida pode ter sido equivocada. “Se a rua fosse mão única no sentido contrário, talvez não tivesse tanto engarrafamento, porque muita gente usava essa rua para acessar a Avenida Juscelino Kubitschek.” Segundo ela, o fluxo que antes se dividia entre a Carlos Müller e outras vias do entorno, como a Eduardo Sprada e a Salvador Corrêa Coelho, hoje converge para o mesmo trecho. “Coisa que antes fluía, agora não”, resume.

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O que diz a Setran

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Superintendência de Trânsito (Setran) explicou os motivos técnicos da alteração. Em nota, o órgão informou que a Rua Carlos Müller teve o sentido de circulação alterado para via de mão única “porque a via é muito estreita para comportar dois sentidos opostos veiculares”.

Segundo a Setran, a medida foi adotada “para melhor organização do tráfego, com vistas a afetar minimamente a oferta de vagas de estacionamento na região e, sobretudo, com o intuito de promover melhorias na segurança viária e minimizar os conflitos no cruzamento da Rua Eduardo Sprada com a Rua Carlos Müller”.

Também procurada, a Cruzeiro do Sul, administradora da Universidade Positivo, informou que não irá se posicionar sobre a mudança viária neste momento.