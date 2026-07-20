Semana começa com novos bloqueios em Curitiba: trânsito em tempo real

O trânsito em Curitiba passa por importantes alterações a partir das 8h e 9h desta segunda-feira (20). As novas intervenções concentram-se entre dois bairros da capital, com interdições totais para a execução de obras de pavimentação, drenagem e modernização do transporte coletivo. Os trabalhos vão exigir atenção dobrada e desvios pelos bairros Hauer e Xaxim.

Bloqueios

Interdição total na Rua Professor João Soares Barcelos altera trajeto no Hauer

A Rua Professor João Soares Barcelos, no bairro Hauer, está totalmente bloqueada no trecho entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva. A interrupção começou às 8h e tem previsão de durar 10 dias. O bloqueio é necessário para obras de drenagem e pavimentação do Lote 3.1 do Novo Inter 2, preparando a via para a futura implantação de um binário com a Rua Oliveira Viana. Para desviar, o motorista deve acessar a faixa da direita na Rua Professor João Soares Barcelos, dobrar à direita na Rua Hipólito da Costa, seguir pela Rua Isaías Régis de Miranda e acessar a Rua Cleto da Silva para retornar à João Soares Barcelos.

Trecho da Rua Batista da Costa no Xaxim é fechado por 90 dias

No bairro Xaxim, a Rua Batista da Costa foi totalmente bloqueada no trecho entre a via local da Linha Verde e a Rua Hermenegildo Bonat. A obra de requalificação urbana e drenagem ligada às Trincheiras da Vila São Pedro vai durar cerca de 90 dias. O tráfego de veículos no local está suspenso, e os desvios indicados devem ser feitos pelas ruas Augusto Müeller e Primeiro de Maio. O acesso de moradores, clientes do comércio local, pedestres e ciclistas continua liberado em área sinalizada.

Obras

Mudança de tráfego no Viaduto Tarumã sobre a Linha Verde

O trânsito na região do Viaduto Tarumã passa a fluir por duas novas pistas no sentido Sul (bairro Pinheirinho). O trecho, que operava em faixa única, conta com duas faixas de rolamento ao longo do viaduto até a junção com o pavimento definitivo. A alteração atende ao avanço das obras do Complexo Tarumã e visa dar mais fluidez ao trecho. Apesar da novidade, grande congestionamento ainda é formado antes do viaduto por causa de um afunilamento de pista.

Bloqueios

Interdição total de 10 dias no Hauer para avanços do Novo Inter 2

A Rua Professor João Soares Barcelos sofreu bloqueio total entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva. A interrupção dura cerca de 10 dias para serviços de pavimentação e drenagem. A orientação ao motorista é realizar o desvio pelas ruas Hipólito da Costa, Isaías Régis de Miranda e Cleto da Silva.

Bloqueio de 90 dias na Rua Batista da Costa afeta acessos no Xaxim

A interdição na Rua Batista da Costa, entre a Linha Verde e a Rua Hermenegildo Bonat, estende-se por três meses para obras de drenagem, calçamento e pavimentação. Os motoristas que passam pela região do Xaxim devem utilizar as ruas Augusto Müeller e Primeiro de Maio como rota alternativa.

Obras no BRT Leste/Oeste causam bloqueio parcial na Rua Conselheiro Laurindo

No Centro, a Rua Conselheiro Laurindo, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, opera em meia pista. O bloqueio parcial ocorre para escavação e reconstrução do pavimento em concreto do BRT Leste/Oeste. O tráfego segue liberado com estreitamento de pista, exigindo atenção reduzida dos motoristas.

Drenagem pluvial fecha a Rua Vital Brasil no Portão por 15 dias

No bairro Portão, a Rua Vital Brasil está bloqueada entre as ruas Tamoios e Bororós para obras de drenagem pluvial do Novo Inter 2. Os desvios recomendados para o tráfego da região são pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós. Moradores e comerciantes têm trânsito livre no trecho.

Mudanças de sentido

Rua Carlos Muller ganha sentido único na Cidade Industrial de Curitiba

A Rua Carlos Muller passa a ter sentido único de circulação. O tráfego de veículos agora segue exclusivamente da Rua Roberto Bernert em direção à Rua Eduardo Sprada. A alteração realizada pela Superintendência de Trânsito busca organizar o fluxo local e reforçar a segurança de pedestres e motoristas na região.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.