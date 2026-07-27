Trânsito de Curitiba hoje: Bloqueio total para substituição de ponte e volta às aulas

Um bloqueio total no trânsito de Curitiba altera a rotina dos motoristas no bairro Cajuru nesta segunda-feira (27). A interrupção total ocorre na Rua Aracaju, na esquina com a Rua Teófilo Otoni, para a substituição de uma antiga ponte de madeira por uma galeria celular de concreto sobre o Córrego Teófilo Otoni. Além do fechamento total da Aracaju, a Rua Teófilo Otoni opera com interdição parcial no trecho.

O tráfego na região fica restrito apenas aos moradores do entorno. A intervenção, conduzida pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, tem previsão de término até 27 de agosto e exige que os motoristas adotem rotas alternativas.

Bloqueio no Cajuru exige desvios em vias paralelas

A interrupção na Rua Aracaju e a limitação de tráfego na Rua Teófilo Otoni bloqueiam a circulação de veículos, pedestres e ciclistas no cruzamento. Para evitar a região afetada pelo serviço de drenagem, os condutores devem utilizar caminhos alternativos pelas ruas Cuiabá e Engenheiro Costa Barros, além da Avenida Florianópolis. O local permanece sinalizado para orientar a passagem da população durante os 30 dias de obras previstos.

Fim das férias escolares aumenta fluxo de veículos na capital

O retorno das aulas na rede estadual de ensino eleva em cerca de 30% a circulação de carros nas ruas da capital a partir da manhã desta segunda-feira (27/7). O incremento no volume de tráfego gera pontos de lentidão generalizada nos principais trechos e horários de pico

Além das retenções decorrentes do reinício do ano letivo estadual, motoristas enfrentam bloqueios temporários e de longa duração nos bairros Cajuru, Campina do Siqueira, Hauer, Xaxim e Portão. As frentes de trabalho envolvem a modernização da rede de drenagem pluvial e a restruturação de pistas vinculadas ao projeto Novo Inter 2, exigindo atenção reforçada aos desvios sinalizados.

Outros bloqueios em vigor no trânsito de Curitiba

Requalificação viária altera tráfego na Major Heitor Guimarães

No bairro Campina do Siqueira, o fluxo na Rua Major Heitor Guimarães passa a circular pelas duas faixas da esquerda no trecho compreendido entre as ruas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. A alteração liberou o trecho já concretado e permitiu o bloqueio da faixa da direita para nova pavimentação. Paralelamente, o cruzamento da Major Heitor Guimarães com a Rua Antônio Rodrigues permanece bloqueado com desvio orientado pela Rua Emílio de Almeida Torres. Outro ponto de interrupção na mesma via ocorre na esquina com a Rua Saldanha Marinho, onde os motoristas devem acessar as ruas General Mário Tourinho e Ferdinando Darif para desviar do canteiro de obras. As intervenções no trecho visam dar continuidade às obras do Novo Inter 2.

Drenagem interdita a Rua Batista da Costa por 90 dias

No Xaxim, a Rua Batista da Costa permanece bloqueada no trecho situado entre a via local da Linha Verde e a Rua Hermenegildo Bonat. A interdição é necessária para os serviços de drenagem, terraplanagem, substituição de asfalto e remodelação do espaço urbano, que integra as obras das Trincheiras da Vila São Pedro. O bloqueio se estende por cerca de três meses, mantendo acesso liberado apenas para moradores, comércio local, pedestres e ciclistas. Os desvios são realizados pelas ruas Augusto Müeller e Primeiro de Maio.

Serviços na Professor João Soares Barcelos alteram fluxo no Hauer

A movimentação de veículos na Rua Professor João Soares Barcelos sofre interrupção total no segmento entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva, no bairro Hauer. A obra de drenagem e pavimentação faz parte do Lote 3.1 do Novo Inter 2 e prepara a via para a implantação de um binário com a Rua Oliveira Viana. Para contornar a interdição, a rota recomendada orienta os motoristas a realizar conversão à direita na Rua Hipólito da Costa, prosseguir pela Rua Isaías Régis de Miranda e acessar a Rua Cleto da Silva para retornar à Professor João Soares Barcelos.

Obras de drenagem fecham a Rua Vital Brasil no Portão

A Rua Vital Brasil segue interditada no trecho localizado entre as ruas Tamoios e Bororós, no Portão. O bloqueio total atende às demandas de implantação de tubulação de drenagem pluvial do projeto Novo Inter 2. O tráfego de passagem fica suspenso no trecho em obras, mantendo-se a circulação restrita a moradores e comerciantes da região. Como caminhos alternativos, a orientação é utilizar as ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.