Trânsito em Curitiba hoje: árvore de grande porte cai no Batel e interdita rua inteira

Motoristas de Curitiba enfrentam nesta sexta-feira (14) uma série de bloqueios e interdições que vão afetar o trânsito em diversos bairros da cidade. A situação mais crítica está no Batel, onde uma árvore de grande porte caiu durante a madrugada e bloqueia completamente a Rua Cândido Xavier. Ao mesmo tempo, começam obras no Xaxim que vão interditar uma via importante pelos próximos três meses, enquanto mudanças de sentido no Santa Quitéria e bloqueios no Portão e Caximba exigem rotas alternativas. A boa notícia fica por conta da liberação de um acesso no Tarumã, que facilita a circulação na zona leste.

Bloqueios de emergência

Na madrugada desta sexta-feira (14), a queda de uma árvore provocou o bloqueio total da Rua Cândido Xavier, no bairro Batel, na esquina com a Avenida Sete de Setembro. O vegetal de grande porte caiu sobre a pista e ocupa as duas faixas de rolamento, impedindo completamente o fluxo de veículos no local. Sem sinalização oficial nas primeiras horas da manhã, motoristas estão improvisando desvios pela área de um posto de combustível próximo para conseguir seguir viagem. A orientação aos condutores é evitar a região do Batel até a remoção completa da estrutura pelas equipes de limpeza urbana e liberação do trecho.

Obras e interdições programadas

No bairro Xaxim, a Rua Torquato Tasso passa a ter bloqueio diário ao trânsito a partir desta sexta-feira (14), no trecho compreendido entre a Avenida Barão de Santo Ângelo e a Rua Primeiro de Maio. A interdição ocorre das 7h30 às 18h e tem duração prevista de 90 dias. A medida é necessária para o avanço dos serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo vinculados às obras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro. Apenas moradores e comerciantes locais têm acesso liberado às suas garagens. Para os demais condutores, as rotas de desvio indicadas são as ruas paralelas Rudyard Kipling e Hermenegildo Bonat.

No Portão, o bloqueio total na Rua Vital Brasil, entre a Rua dos Tamoios e a Rua Guararapes, entrou em vigor na última quinta-feira (13) e segue por mais 59 dias, totalizando dois meses de trabalhos. A passagem está restrita ao tráfego local para garantir o acesso aos imóveis da via. Quem trafega no sentido do bairro deve optar pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Guararapes como alternativas de deslocamento.

Na região sul, no bairro Caximba, a Rua do Comércio permanece interditada entre as ruas Francisca Beralde Pasolini e Maria de Lourdes Guérios para serviços de escavação e nova pavimentação. Os trabalhos fazem parte da Fase 4 da reurbanização da Vila 29 de Outubro. O bloqueio na via se estende até 22 de agosto, restando ainda oito dias de obras no local.

Mudanças de sentido e sinalização

No Santa Quitéria, intervenções iniciadas na última quarta-feira (12) continuam exigindo cautela dos motoristas no período de adaptação. As ruas Coronel Airton Plaisant e Doutor Edmir Silveira D’Avila tiveram o sentido de circulação e as regras de preferência alterados devido às obras do projeto Novo Inter 2. A Rua Coronel Airton Plaisant passou a ter preferência de tráfego sobre as ruas Júlio Eduardo Gineste, da Divina Providência, Reinaldo Pazello e Professor Brazílio Ovídio da Costa. Além disso, quatro novos semáforos foram instalados e já operam na Rua Coronel Airton Plaisant nos cruzamentos com as ruas João Alencar Guimarães, Major França Gomes, Ulisses Vieira e Bocaiúva. Agentes de trânsito acompanham a circulação para orientar quem passa pelo trecho.

Liberação de vias

Para quem circula pelo Tarumã, a alça de acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral, no trecho lateral à concessionária CCV, foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. Antes da liberação, por conta dos trabalhos no Complexo Tarumã, a entrada na avenida precisava ser realizada de forma indireta pela Avenida Affonso Penna. Com a abertura completa da alça, os condutores ganham um trajeto mais direto e fluidez ao transitar pela região leste da capital.