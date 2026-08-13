Confira as escolas públicas de Curitiba com as maiores e menores notas no Ideb 2025

Na edição 2025 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Curitiba se destacou entre as capitais brasileiras. O município saltou da quarta para a primeira posição entre as capitais com melhor desempenho nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), alcançando a média de 6,9 pontos nessa etapa.
A lista abaixo reúne as dez escolas estaduais e municipais com as maiores e as menores notas do Ideb em cada etapa de ensino: anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais e Ensino Médio. Também estão listados os bairros onde as unidades estão localizadas e o número de alunos matriculados naquela etapa, segundo o portal Consulta Escolas, da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Em caso de empate na nota de corte, as demais escolas com a mesma pontuação são mencionadas ao final.
As 10 escolas com as maiores notas do Ideb em Curitiba
Anos iniciais do Ensino Fundamental
Quatro escolas municipais da cidade apareceram entre as dez com as maiores notas de todas as capitais brasileiras: são as quatro primeiras da lista a seguir. Confira:
- Escola Municipal João Macedo Filho (Uberaba), com 397 alunos matriculados – 8,2 pontos;
- Escola Municipal Marçal Justen (Água Verde), com 343 alunos – 8,1 pontos;
- Escola Municipal Cerro Azul (Tingui), com 288 alunos – 8,0 pontos;
- Escola Municipal Jardim Santo Inácio (Santo Inácio), com 253 alunos – 8,0 pontos;
- Escola Municipal Professora Lina M. M. Moreira (Campo Comprido), com 286 alunos – 7,9 pontos;
- Escola Municipal Madre Maria dos Anjos (Novo Mundo), com 214 alunos – 7,9 pontos;
- Escola Municipal Manuel da S. D. Elboux (Hugo Lange), com 285 alunos – 7,9 pontos;
- Escola Municipal Leonor Castellano (Boqueirão), com 453 alunos – 7,9 pontos;
- Escola Municipal Professor Guilherme Butler (Boqueirão), com 329 alunos – 7,8 pontos;
- Escola Municipal Professora Sonia Maria C. Kenski (Santa Felicidade), com 343 alunos – 7,8 pontos.
Também alcançaram 7,8 pontos as escolas municipais São Mateus do Sul (Pinheirinho), com 321 alunos; Professor Ulisses F. Vieira (CIC), com 687 alunos; São Luiz (Água Verde), com 379 alunos; Madre Antônia (Tarumã), com 454 alunos; e Rolândia (Boqueirão), com 346 alunos.
Anos finais do Ensino Fundamental
- Colégio Estadual do Paraná – CEP (Alto da Glória), com 374 alunos matriculados – 7,4 pontos;
- Colégio Estadual Nossa Senhora da Salete (Jardim Social), com 188 alunos – 6,8 pontos;
- Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães (Mercês), com 198 alunos – 6,6 pontos;
- Colégio Estadual Dom Orione (Jardim Los Angeles), com 401 alunos – 6,5 pontos;
- Colégio Estadual Emílio de Menezes (Capão Raso), com 689 alunos – 6,4 pontos;
- Colégio Estadual Professora Etelvina C. Ribas (Pinheirinho), com 620 alunos – 6,4 pontos;
- Escola Estadual Dona Carola (São Francisco), com 365 alunos – 6,4 pontos;
- Colégio Estadual Paulina P. Borsari (Guabirotuba), com 217 alunos – 6,4 pontos;
- Escola Estadual Helena Dionysio (Mossunguê), com 128 alunos – 6,3 pontos;
- Colégio Estadual Yvone Pimentel (Novo Mundo), com 626 alunos – 6,3 pontos.
Também alcançaram 6,3 pontos as escolas estaduais Prof. Narciso Mendes (Xaxim), com 505 alunos; Prof. Elias Abrahão (Cristo Rei), com 208 alunos; Arthur R. de Macedo (Seminário), com 141 alunos; e Aline Picheth (Ahú), com 312 alunos.
O Colégio da Polícia Militar do Paraná (CPM), com 650 alunos matriculados no Ensino Fundamental, atingiu 7,2 pontos e figura entre os melhores desempenhos do estado, mas não integra a lista oficial devido às particularidades em relação às demais escolas estaduais. Além de operar sob gestão compartilhada entre a Seed e a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a instituição possui regulamento interno próprio e processo seletivo classificatório com reserva de vagas para dependentes de militares.
Ensino Médio
- Colégio Estadual do Paraná – CEP (Alto da Glória), com 3.284 alunos matriculados – 6,1 pontos;
- Colégio Estadual Newton F. da Costa (Lindóia), com 102 alunos – 5,8 pontos;
- Colégio Estadual Angelo Trevisan (Mercês), com 621 alunos – 5,8 pontos;
- Colégio Estadual Nossa Senhora da Salete (Jardim Social), com 275 alunos – 5,8 pontos;
- Colégio Estadual Santo Antônio (CIC), com 620 alunos – 5,8 pontos;
- Colégio Estadual Emílio de Menezes (Capão Raso), com 970 alunos – 5,8 pontos;
- Colégio Estadual Professor Guido Arzua (Sítio Cercado), com 544 alunos – 5,7 pontos;
- Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba – CEEP (Boqueirão), com 1.676 alunos – 5,7 pontos;
- Colégio Estadual Gabriela Mistral (Vila Izabel), com 265 alunos – 5,7 pontos;
- Colégio Estadual Paulina P. Borsari (Guabirotuba), com 255 alunos – 5,6 pontos.
Também alcançaram 5,6 pontos os colégios estaduais Dona Branca do N. Miranda (Tingui), com 592 alunos; Senador Manoel Alencar Guimarães (Mercês), com 274 alunos; Yvone Pimentel (Novo Mundo), com 651 alunos; e o Colégio Estadual Guarda Mirim do Paraná (Ahú), com 919 alunos.
Assim como na etapa anterior, o Colégio da Polícia Militar do Paraná (CPM) destaca-se com 6,8 pontos no Ensino Médio, onde possui 1.068 alunos matriculados.
As 10 menores notas do Ideb em Curitiba
Anos iniciais do Ensino Fundamental
- Escola Municipal Noely Simone de Ávila (Prado Velho), com 138 alunos matriculados – 5,5 pontos;
- Escola Municipal Professora Nansyr C. Cavichiolo (Parolin), com 416 alunos – 5,6 pontos;
- Escola Municipal CEI Francisco Klemtz (Portão), com 306 alunos – 5,7 pontos;
- Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves (Uberaba), com 456 alunos – 5,8 pontos;
- Escola Municipal CEI Professor Antônio Pietruza (Tatuquara), com 457 alunos – 5,9 pontos;
- Escola Municipal Professora Joana Raksa (Caximba), com 568 alunos – 5,9 pontos;
- Escola Municipal Sidônio Muralha (CIC), com 620 alunos – 6,0 pontos;
- Escola Municipal Professor Metry Bacila (Santa Cândida), com 239 alunos – 6,0 pontos;
- Escola Municipal do Caic Cândido Portinari (CIC), com 1.183 alunos – 6,0 pontos;
- Escola Municipal Professora Maria Neide G. Betiatto (Umbará), com 498 alunos – 6,1 pontos.
Também registraram 6,1 pontos as escolas municipais CEI Heitor de Alencar Furtado (CIC), com 458 alunos; Michel Khury (Uberaba), com 542 alunos; Irmãos Rebouças (Rebouças), com 364 alunos; e CEI Ritta Anna de Cássia (Cajuru), com 401 alunos.
Anos finais do Ensino Fundamental
- Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi (CIC), com 120 alunos – 4,2 pontos;
- Colégio Estadual Alfredo Parodi (Uberaba), com 341 alunos – 4,4 pontos;
- Colégio Estadual Profª. Maria Heloisa Casselli (Pilarzinho), com 155 alunos – 4,7 pontos;
- Colégio Estadual São Sebastião (Umbará), com 233 alunos – 4,7 pontos;
- Colégio Estadual Hildebrando de Araújo (Jardim Botânico), com 142 alunos – 4,8 pontos;
- Colégio Estadual Protásio de Carvalho (CIC), com 436 alunos – 4,8 pontos;
- Colégio Estadual Roberto Langer Junior (Boqueirão), com 361 alunos – 4,9 pontos;
- Colégio Estadual Manoel Ribas (Prado Velho), com 145 alunos – 4,9 pontos;
- Colégio Estadual Cecília Meireles (Tarumã), com 148 alunos – 4,9 pontos;
- Colégio Estadual Professora Natália Reginato (Cajuru), com 247 alunos – 5,0 pontos.
Também registraram 5,0 pontos os colégios estaduais Papa João Paulo I (Boa Vista), com 386 alunos; João Bettega (Novo Mundo), com 229 alunos; Moradias Monteiro Lobato (Tatuquara), com 938 alunos; Professor Algacyr Munhoz Maeder (Bairro Alto), com 265 alunos; Cruzeiro do Sul (Santa Cândida), com 366 alunos; e Olívio Belich (Cajuru), com 254 alunos.
Ensino Médio
- Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto (Pilarzinho), com 407 alunos matriculados – 4,1 pontos;
- Colégio Estadual La Salle (Pinheirinho), com 806 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi (CIC), com 68 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual Moradias Monteiro Lobato (Tatuquara), com 765 alunos – 4,4 pontos;
- Colégio Estadual José Fressato (Augusta), com 103 alunos – 4,4 pontos;
- Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto (Campo de Santana), com 418 alunos – 4,4 pontos;
- Colégio Estadual Protásio de Carvalho (CIC), com 604 alunos – 4,4 pontos;
- Colégio Estadual Eurides Brandão (CIC), com 971 alunos – 4,5 pontos;
- Colégio Estadual Pio Lanteri (Uberaba), com 295 alunos – 4,5 pontos;
- Colégio Estadual Manoel Ribas (Prado Velho), com 159 alunos – 4,5 pontos.
Como é calculado o Ideb?
Para calcular o Ideb, os técnicos do Inep combinam a taxa de aprovação (percentual médio de estudantes que passaram de ano) com o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame que mede o aprendizado em língua portuguesa e matemática.