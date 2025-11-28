TJPR lança concurso público com salários iniciais de R$ 34 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal de Justiça do Paraná publicou, nesta terça-feira (25/11), o edital do novo concurso para juiz substituto. Ao todo, serão 20 vagas com salário inicial de R$ 34.083,41. As inscrições, feitas exclusivamente pela internet, começam no dia 1º de dezembro e seguem até 2 de janeiro de 2026.

Das vagas abertas, 12 são destinadas à ampla concorrência. O edital também reserva 1 vaga para pessoas com deficiência, 5 vagas para candidatos negros (pretos e pardos), 1 vaga para indígenas e 1 vaga para candidatos quilombolas.

Para participar, é necessário pagar a taxa de inscrição de R$ 340,83. Os candidatos também precisam comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a obtenção do diploma, ter menos de 65 anos na data da posse e atender a todos os requisitos especificados no edital.

Etapas de seleção

A primeira fase será composta por uma prova objetiva, com questões de direito organizadas em três blocos temáticos. Depois, os aprovados seguirão para a etapa discursiva, para a prova prática de sentenças e para os exames de aptidão física e mental. A etapa seguinte será a prova oral. O processo se encerra com a avaliação de títulos, que integra a nota final do concurso.

A prova objetiva está prevista para os dias 10 e 11 de maio de 2026. Após a primeira etapa, poderão avançar até 200 candidatos para a prova discursiva, número que pode chegar a 300 após julgamento de recursos.

O conteúdo programático e demais orientações estão disponíveis no edital publicado no site da FGV, banca responsável pela organização do concurso. Veja mais sobre o Tribunal de Justiça do Paraná.

