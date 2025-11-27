Oportunidade

Feas abre concurso com 39 cargos e salários de até R$ 25 mil em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/11/25 11h02

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) de Curitiba abriu inscrições para o Processo Seletivo Público 1/2025, oferecendo 39 cargos efetivos. São 9 vagas de nível médio/técnico e 30 de nível superior, com salários entre R$ 2.157,57 e R$ 25.342,80. As inscrições ficam abertas de 15 de dezembro a 15 de janeiro de 2026.

O concurso prevê 51 vagas para assistentes administrativos e 51 para técnicos de enfermagem. Destaca-se a abertura de 10 vagas para cuidador em saúde, cargo inédito na Feas. Para médicos, há oportunidades em 17 especialidades. Todos os cargos terão formação de cadastro reserva.

A seleção, realizada pelo Instituto Avalia, contará com prova escrita em 8 de fevereiro de 2026 e avaliação de títulos. As taxas de inscrição são de R$ 90 para nível médio/técnico e R$ 140 para nível superior. Os aprovados atuarão nas unidades da Feas no Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, sob regime CLT.

Entre os cargos de nível superior estão cirurgião-dentista endodontista, enfermeiro SCIH, fonoaudiólogo, médicos de diversas especialidades, psicólogo clínico e terapeuta ocupacional. Para nível médio/técnico, além dos já mencionados, há vagas para técnico de enfermagem instrumentador cirúrgico e técnico de laboratório.

A Feas, fundação pública municipal criada em 2010, gerencia importantes unidades de saúde em Curitiba, como o Hospital Municipal do Idoso e o Centro Médico Comunitário Bairro Novo, contando atualmente com cerca de 4.500 funcionários.

