TJPR abre concurso com vagas em Curitiba e outras cidades; salário de R$ 9,5 mil

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) abrirá concurso público para preencher 60 vagas no cargo de técnico judiciário. O edital nº 06/2025, com os detalhes sobre o processo, foi divulgado nesta terça-feira (27).

Para o cargo de técnico judiciário, a remuneração inicial bruta é de R$ 9.582,99. Nesse valor está composto o vencimento e auxílio alimentação.

As 60 vagas do concurso do TJPR serão distribuídas em dez regiões administrativas, em Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama.

Nessas mesmas cidades também serão aplicadas as provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 24 de agosto.

Inscrições para concurso público do TJPR

As inscrições para o concurso começarão a partir das 9 horas desta quarta-feira (28) e seguirão até às 14 horas do dia 7 de julho, pelo site do Instituto de Organização de Concursos Públicos (AOCP).

A taxa de inscrição é de R$ 80. Já a partir desta quarta e até 30 de maio, será possível pedir a isenção da taxa.

A escolha do local da prova deverá ser a mesma da região onde o candidato pretende atuar, caso seja nomeado no concurso. A divulgação do resultado preliminar e classificação dos aprovados será no dia 15 de dezembro. O edital de convocação para a posse será publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

O concurso terá validade de um ano, contando a partir da data de homologação. A convocação será feita conforme decisão do TJPR, dentro do prazo de validade.