Grupo líder em refeições coletivas anuncia maior cozinha industrial do país na RMC

O Grupo Risotolândia, um dos líderes nacionais em refeições coletivas, projeta crescimento em 2025 com ampliação no mercado. Com mais de 70 anos e presença em sete estados brasileiros, o grupo anunciou a construção da maior cozinha industrial do Brasil em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Responsável por mais de 550 mil refeições diárias — servindo escolas, empresas, hospitais e outras instituições públicas e privadas — o grupo prevê crescer 15% no setor privado e 10% no setor público no próximo ano.

O objetivo é alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2026, impulsionado por expansão orgânica e fortalecimento das sete marcas: Risotolândia Restaurantes Corporativos, Risotolândia Saúde, Risotolândia Serviços Inteligentes de Alimentação, It’s Cool (refeições para escolas particulares); Campodoro (Logística e transporte), R Facilities e Eat’s Good (refeições prontas).

Com investimento de R$ 17 milhões, a nova cozinha em Araucária unificará operações, elevará a produtividade em até 30% e tornará os processos mais eficientes. O espaço contará com mais de 4 mil m² e equipamentos de ponta, como fornos contínuos, caldeiras, envasadoras, chillers e sistemas automatizados de climatização. O projeto da nova cozinha está 31% concluído, com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Grupo Risotolândia

O Grupo Risotolândia, sediado em Araucária, na RMC, conta com mais de 5 mil colaboradores e fornece diariamente mais de 550 mil refeições. O grupo mantém atuação em mais de 300 cidades, com foco nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.