Multinacional japonesa vai construir nova fábrica na Grande Curitiba

A multinacional japonesa Sysmex, líder global em hematologia e diagnóstico in vitro, vai implantar uma nova sede em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para ampliar a produção no Paraná. O governador em exercício Darci Piana participou, nesta segunda-feira (26), do lançamento da pedra fundamental da nova planta, que será construída em um terreno de 52,3 mil metros quadrados onde também vai funcionar um centro de distribuição.

A previsão é de que a construção da unidade comece até o final do ano. O início da produção está previsto para o primeiro semestre de 2027. Fundada nos anos 1970 em Kobe, no Japão, a Sysmex veio ao Paraná em 2000, quando se instalou no parque do Instituto Tecnológico do Paraná (Tecpar), na Cidade Industrial de Curitiba.

Em 2005, a empresa se instalou em São José dos Pinhais, iniciando a produção com 60 mil caixas de testes de diagnóstico in vitro, volume que aumentou para 1 milhão de caixas atualmente e que deve crescer ainda mais com a ampliação.

Nova fábrica da Sysmex em São José dos Pinhais

O local onde será construída a nova planta fica a seis quilômetros da atual fábrica, que opera em um imóvel alugado, também em São José dos Pinhais. A nova localização mantém proximidade com o aeroporto e o porto, permitindo atender clientes na América Latina e nos Estados Unidos.

“Nosso forte hoje no Brasil é a fabricação de itens para hematologia e urinálise. Estamos em franca expansão do nosso negócio, por isso estamos saindo de uma planta que tem, em média, 2 mil metros quadrados de área para essa nova construção, de 16 mil metros quadrados”, explicou a diretora de operações da Sysmex América Latina, Samira Faret.

“Fomos muito bem-sucedidos na escolha do local, estamos aqui desde 2005, e vamos permanecer. Essa ampliação representa o compromisso da Sysmex com o desenvolvimento local e com um plano de longo prazo de firmar raízes no Brasil, atendendo os mercados dos Estados Unidos e da América Latina”, ressaltou Samira. “Temos previsão de aumentar entre 50% e 60% a produção e adquirimos um terreno que permite ampliar ainda mais as instalações, para continuar a expansão”.

A nova unidade da Sysmex America será planejada e construída para operar de forma eficiente, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O local vai incorporar tecnologia de ponta, com sistemas avançados de armazenamento, transporte, distribuição e recursos de cross-docking – sistema logístico que otimiza o fluxo de mercadorias, diminuindo o tempo de armazenamento no centro de distribuição.