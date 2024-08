Um homem suspeito de praticar assaltos na região do Largo da Ordem, em Curitiba, morreu após uma troca de tiros com um policial de folga no início da tarde deste domingo (11). De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a situação aconteceu por volta das 13h, na rua Treze de Maio.

Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estava de folga estava na região e visualizou um homem com uma arma de fogo, atravessando a rua. Quando o policial interveio na situação, o suspeito foi baleado e morreu no local. O policial não ficou ferido.

Informações preliminares apontam que um segundo homem estaria auxiliando o primeiro e praticando crimes na região. No entanto, ele não foi localizado.

