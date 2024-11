Time de remo de Curitiba pede ajuda para competir

Chegou a hora de ajudar. Um grupo de jovens que integra o Clube de Regatas de Curitiba (CRC) está precisando de uma colaboração para a viagem rumo ao Rio de Janeiro, onde vai disputar uma competição marcada para o fim deste mês de novembro. Com dez integrantes no time de remo contando a comissão técnica, o pedido é por um patrocínio para ajudar na viagem.

O CRC é formado por adolescentes de 13 a 15 anos que treinam quase que diariamente no Parque Naútico, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Além do esporte, os atletas precisam estar matriculados na escola e ainda ter boas notas.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Para o presidente Douglas Leite, a prática esportiva é importante, mas o objetivo não é somente vencer os campeonatos e conseguir bons resultados. “Nosso projeto é para formar pessoas. Se não for bem na escola, não fica no clube. Estamos focados na inclusão social. O CRC é um clube pequeno que tem ajuda dos sócios, mas precisamos do apoio do setor privado para colaborar”, disse Douglas.

O grupo quer levar os oito alunos e dois membros da comissão técnica de avião para a competição no Rio, que inicia no dia no dia 24 novembro e segue até 1° de dezembro. “A hospedagem nós conseguimos via doação. Queremos a colaboração de um patrocinador, pode ser também uma van ou micro-ônibus. Os motoristas para a van nós temos”, reforçou o presidente.

Questionado sobre os perigos da estrada, Douglas lembrou dos atletas de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que morreram em um grave acidente no Litoral do Paraná. “Infelizmente é comum o deslocamento pelas rodovias pelo custo das passagens aéreas. Temos motoristas de confiança, e já levei muita gente pelo Brasil”, confidenciou Douglas.

“Os garotos viraram homens”

Um dos talentos da equipe de remo do CRC é o Daniel Kendrick Gonçalves. Com 15 anos, ele demonstra comprometimento com o esporte. ““Ele é um bom menino, não atrasa nos horários e está completamente focado no esporte. Acredito que não só ele, a equipe está assim. Os meninos amadureceram muito, viraram homens”, valorizou Andreia Kendrick Monteiro, mãe do Daniel.

Quem ficou interessado no projeto pode acompanhar os treinos no Parque Náutico. A equipe faz as preparações de segunda a sábado, a partir das 14h30. Para ajudar no patrocínio, é possível entrar em contato via WhatsApp com o Douglas pelo telefone (41) 99936-6820.