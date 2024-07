A edição curitibana da corrida The Hardest Run agora está oficializada no calendário da cidade. A lei que reconhece o evento como parte da agenda anual da capital foi sancionada pelo prefeito Rafael Greca no dia 27 de junho. Realizada internacionalmente desde 2012, a competição é promovida com o objetivo de conscientizar a população sobre a doação de sangue e de medula óssea.

Há quase cinco anos, a corrida já faz parte da agenda esportiva e beneficente de Curitiba, mas ainda não estava oficializada. A partir da inclusão do evento no calendário, o intuito é facilitar a organização das próximas edições. Em 2019, quando ela foi realizada pela primeira vez, o objetivo foi arrecadar fundos para a construção do Hospital Erastinho – especializado no tratamento de crianças com câncer.



Na última edição, em 2023, a The Hardest Run teve a participação de 14 mil corredores e arrecadou R$ 1,75 milhão para levar energia solar ao Erastinho, economizando mensalmente R$ 100 mil dos custos operacionais do hospital. Neste mesmo ano, o evento tornou-se a maior corrida solidária da América Latina, com uma doação total de R$ 6 milhões realizada em toda sua trajetória.



Em 2024, a The Hardest Run está confirmada para o dia 20 de outubro. A expectativa dos organizadores é arrecadar um valor aproximado de R$2 milhões, reunindo nas ruas de Curitiba cerca de 16 mil atletas, profissionais e amadores. A lei municipal 16.358/2024, que reconhece a corrida como parte do calendário de eventos da capital, foi apresentada na Câmara de Curitiba por Marcelo Fachinello (Pode).

>> Inscrição The Hardest Run 2024: Faça a inscrição no site oficial!

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!