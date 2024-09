Terreno à venda em bairro de Curitiba por R$ 88 mil? Vereadores decidem!

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai analisar nesta terça-feira (24) o pedido de autorização de venda de um imóvel da prefeitura no bairro Capão Raso. O lote público tem quase 90 m².

O projeto de lei chegou à CMC em abril, mais de seis anos após o pedido de compra do terreno. O interessado é vizinho ao imóvel, sendo que a avaliação de compra foi de R$88 mil. O terreno em questão fica na Rua João Rodrigues Pinheiro, no bairro Capão Raso, em Curitiba.

Nesse caso, o pedido de compra foi formalizado em 2012 pelo dono do lote contíguo, Antônio Carlos Pontes Coelho, que firmou termo de concordância com relação à avaliação e também em arcar com as despesas referentes a escrituras e registros.

Caso a CMC autorize a operação imobiliária, a proposta ainda vai precisar passar por nova votação na quarta (25), antes de estar pronta para sanção da prefeitura.

