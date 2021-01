Previsão do tempo!

Mesmo com a aproximação de uma frente fria, a terça-feira (12) deve ser bem quente em todo o Paraná. Em Curitiba, os termômetros podem atingir os 32°C e pode chover na parte da tarde, mas nada que dure muito tempo.

Neste começo de semana, conforme o Simepar, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral paranaense tiveram muitas cidades com temperaturas bem altas, ultrapassando os 30°C. Porém, em praticamente todo o período do dia, o céu segue com a presença de bastante nebulosidade e isso continua ao longo dos próximos dias.

A chegada de uma frente fria, segundo a previsão divulgada pelo Simepar, aumenta a condição de instabilidade sobre o Paraná. A terça-feira começa com sol e elevação rápida das temperaturas, mas a partir da tarde surgem vários núcleos de chuva forte e raios (temporais isolados).

No litoral, os termômetros apresentam ainda mais elevação do que em Curitiba e RMC. Em Paranaguá, por exemplo, pode fazer 34°C. Nas cidades litorâneas, porém, a chuva não deve marcar presença com tanta força nesta terça-feira. Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto: Simepar.

Ao longo da semana, o calor continua em todas as regiões, mas em algumas cidades podemos ter registros de áreas mais instáveis, justamente por conta da frente fria que se aproxima. São esperadas chuvas intensas, mas de curta duração, ou seja, típicas de verão.