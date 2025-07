Terminal Tatuquara terá nova integração com linha da região metropolitana

A linha de transporte coletivo metropolitano Araucária/Fazenda Rio Grande, sob gestão da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), passará a integrar o Terminal Tatuquara, na região sul de Curitiba. A integração terá início na próxima terça-feira (29).

Implantada pela atual gestão da Amep em abril de 2022, a linha criou uma ligação direta entre as duas cidades metropolitanas: Araucária e Fazenda Rio Grande.

Segundo o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, o objetivo principal da linha é atender os trabalhadores, operando nos chamados horários de pico em dias úteis. “A integração no Terminal Tatuquara vai evitar que os moradores locais e da região precisem se deslocar até o Terminal do Pinheirinho para acessar os dois municípios metropolitanos”, diz.

A Amep vinha promovendo reuniões técnicas com a Urbanização de Curitiba (Urbs), solicitando a integração no terminal, já que, com o funcionamento da linha, passou a existir uma expressiva demanda por essa conexão.

Linha Araucária/Fazenda Rio Grande tem 24 partidas diariamente

A linha Araucária/Fazenda Rio Grande possui 24 partidas diárias, com frequência de 35 minutos. A Amep informa ainda que, após o início da integração com o Terminal Tatuquara, poderão ser feitos ajustes operacionais, considerando a necessidade de um período de avaliação da operação e do comportamento da demanda. No Terminal Tatuquara, haverá duas plataformas, uma para cada sentido.

Consulte os horários da linha no site da Amep.