Moradores de Curitiba ainda enfrentam os impactos causados pelo temporal registrado na noite de quarta (12) e madrugada desta quinta-feira (13). De acordo com o último boletim divulgado pela Copel, às 14h30, 4.662 residências seguiam sem luz na capital paranaense.

E na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) a situação não é diferente. Em São José dos Pinhais são 11.562 unidades desligadas e em Itaperuçu, 8.814. Conforme dados da Copel, toda a grande Curitiba e Litoral estão com 87 mil unidades consumidoras desligadas.

Em Matinhos, no Litoral do Paraná, são 9.934 locais que permanecem sem energia elétrica.

Em todo o Paraná, a tempestade, causada pelo ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul, deixou cerca de 700 mil consumidores sem luz. Além disso, durante o temporal, os ventos fortes ultrapassaram 90 km/h.

Ainda conforme a última atualização da Copel, 156.676 domicílios estão sem energia no estado. Técnicos continuam trabalhando na tarde desta quinta-feira (13) para reparar os danos.

Cuidado com fios caídos e postes quebrados!

A Copel orienta a população a manter distância de postes quebrados e fios caídos. Situações de risco e de falta de energia podem ser avisadas pelo número de telefone 0800 51 00 116.

Também é possível acionar os técnicos pelo site da Copel ou pelo número de Whatsapp (41) 3013-8973.

Ventos fortes continuam em Curitiba nesta quinta

A meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lidia Luisa Mota afirma que o ciclone extratropical ainda influencia a previsão do tempo no Paraná.

Portanto, durante a tarde desta quinta, diversas regiões do estado podem ter fortes rajadas de vento. Lidia destaca as seguintes regiões: Curitiba (63,7 km/h), Antonina (84,6 km/h), Palmas (77 km/h) e Guaratuba (73,1).

