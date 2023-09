A noite de segunda-feira (04) teve rajadas de vento de 78,8 km/h em Curitiba e forte chuva em inúmeros pontos da capital. A intensidade provocou estragos com quedas e árvores e galhos. Segundo a prefeitura, foram solicitados 14 pedidos para remoção de objetos em vias da cidade. Não há registros de vítimas, nem desalojados ou desabrigados. Curitiba não está mais em alerta de temporal, mas com um alerta de declínio de temperatura.

Os principais bairros afetados foram Abranches, Santa Cândida, Lindóia, Mossunguê, Bacacheri, São Braz, Campina do Siqueira, Boa Vista, São Lourenço, Jardim das Américas, Jardim Social, Mercês e Batel.

O maior volume de chuva foi registrado pela Estação Meteorológica da Defesa Civil de Curitiba, na região do Boa Vista, com 22 mm. Foram solicitados dois pedidos de lonas para residências nos bairros Bacacheri e Guaíra.

Alerta Laranja

Curitiba estava sob Alerta Laranja para temporal nesta segunda-feira (04).

Nesta terça-feira, um novo alerta engloba todo o Paraná, mas é de declínio de temperatura. Segundo o Inmet, esse alerta para o declínio da temperatura entre 3ºC e 5ºC.

Uma forte instabilidade que atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tudo por causa da formação de um ciclone extratropical.

