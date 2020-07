Depois de um início de semana com sol, o céu deve voltar a ficar encoberto em Curitiba nesta terça-feira (14). Curitiba tem 96% de chance de chuva nesta terça-feira e uma precipitação acumulada de 2,5 mm. Segundo a meteorologia, as temperaturas também devem cair na capital, permanecendo amenas. Conforme explica o Instituto Simepar, o motivo para a virada no tempo é a mudança na trajetória dos ventos, que passam a soprar do litoral para o continente.

Em Curitiba, nesta terça, os termômetros devem marcar temperaturas que variam entre 12º C e 18º C. “Não esquenta tanto, pois o vento muda de direção e mantém o céu com muita nebulosidade durante todo o dia. Pode ter alguma garoa ou chuva fraca, mas especialmente na madrugada”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Para quarta-feira (15) a previsão para Curitiba aponta mínima de 10 e máxima de 14 graus, sem chuva. Na quina-feira o frio marca presença pela manhã, com mínima de 9 graus e máxima de 18ºC.

Litoral

Assim como na capital, as praias paranaenses também deverão ter um dia fechado e com baixas temperaturas. A diferença entre as duas regiões é que no litoral deve chover um pouco mais. “Mas nada de muito significativo”, aponta Braun. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 18º C, com mínimas girando em torno dos 13º C.

