Previsão! Veja como fica o tempo em Curitiba nesta quinta-feira

O clima em Curitiba está no modo típico de outono. Para esta quinta-feira (22), a manhã vai ser bem nublada, com sensação de que “vai chover a qualquer momento”. As temperaturas vão ter mínima de 13°C subindo até uns 20°C no máximo.

A umidade vai ficar lá em cima, beirando os 100%. Os ventos serão de leste-sudeste, mas bem fracos, nada que vá bagunçar seu penteado além do que a umidade já vai fazer.

O sol vai dar as caras às 6h51 e se despedir às 17h38. Mas a boa notícia é que a noite promete um céu mais limpo! Então, se você está planejando um happy hour ou encontro especial, a dica é apostar no período noturno, quando as nuvens devem dar uma trégua.

Para quem vai pegar estrada ou circular pela cidade, não precisa se preocupar tanto com chuva forte, mas aquela garoa fininha pode aparecer, então melhor não arriscar e levar um guarda-chuva na bolsa.