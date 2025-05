Tempo em Curitiba: confira previsão desta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

O curitibano já sabe: quando o outono avança, é hora de não esquecer o guarda-chuva em casa. Nesta quarta-feira (21) o cenário não será diferente! A previsão para a capital paranaense é de um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva.

A temperatura vai fazer aquela gangorra típica da nossa cidade: mínima de 15°C para começar o dia exigindo uma blusa mais quentinha, e máxima de 23°C.

Pela manhã, prepare-se para um céu mais carregado. Já à tarde e no período noturno, as chances de você ser pego de surpresa por uma chuva isolada aumentam consideravelmente.

Os ventos serão daqueles que mal balançam as folhas das árvores: fracos, soprando inicialmente do leste-nordeste e, conforme a noite se aproxima, mudando para leste-sudeste. Nada que vá bagunçar o cabelo ou virar seu guarda-chuva do avesso!

Aliás, a umidade relativa do ar fica entre 60% e 95%, bem ao estilo outono curitibano, quando a cidade fica entre o seco e o úmido, sem se decidir. O sol vai dar as caras só às 6h51 e se despedir cedo, às 17h39.

Vale lembrar que, apesar da cara de chuva, não há previsão de tempestades ou eventos climáticos extremos.