Sogros de deputado do Paraná morrem em acidente em Goiás

Cleider Vasconcelos, de 77 anos, e Raquel Dolabela, de 71, faleceram em um acidente ocorrido na BR-153, no município de Rialma, a 178 km de Goiânia, capital de Goiás. O casal era pai da advogada Carolina Dolabela, esposa do deputado estadual Requião Filho (sem partido). Até o momento, o parlamentar não se manifestou sobre o caso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência na tarde de segunda-feira (19). A principal suspeita é de que o casal tentou atravessar a rodovia em um dos trevos da região. Durante a manobra de conversão, a caminhonete foi atingida lateralmente por um caminhão.

Cleider morreu no local. Raquel chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O condutor do caminhão, de 52 anos, saiu ileso e prestou depoimento à polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Técnico-Científica, em colaboração com a PRF. A concessionária Ecovias do Araguaia também compareceu ao local para prestar apoio à operação.