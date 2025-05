Título de Eleitor de mais de 328 mil paranaenses vai ser cancelado

No Paraná, 328.847 eleitores terão o Título de Eleitor cancelado por não regularizar pendências relativas a eleições anteriores. Curitiba lidera o número de cancelamentos, com 61.367 registros. Na Região Metropolitana, destacam-se São José dos Pinhais e Colombo, com 9.933 e 7.703 casos, respectivamente.

O prazo para a regularização terminou nesta segunda-feira (19). Estavam sujeitos ao cancelamento aqueles que não votaram nos últimos três turnos, não justificaram a ausência e não pagaram as multas. A exceção aos cancelamentos são os eleitores que possuem voto facultativo, ou seja, menores de 18 anos ou maiores de 70 anos, não alfabetizados e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar.

Como saber se meu título foi cancelado?

O cidadão não receberá aviso individual sobre o cancelamento. Para consultar a situação do título, basta acessar a página inicial do site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), clicar no menu “Serviços” (à direita da tela) e selecionar a opção “Situação Eleitoral”. É necessário informar o número do título, CPF ou nome completo.

Com o título cancelado, a pessoa fica impedida de votar, assumir cargos públicos, emitir passaporte ou CPF, renovar matrícula em instituições de ensino oficial, obter financiamentos em bancos públicos, participar de licitações e realizar qualquer ato que exija a quitação eleitoral.

Como resolver a situação agora?

Para resolver a situação, é preciso comparecer a um Fórum Eleitoral, entre 12h e 18h, levando um documento de identidade e um comprovante de residência emitido há no mínimo três meses e, no máximo, um ano. Confira o endereço dos Cartórios Eleitorais no Paraná no site do TRE-PR

Durante o atendimento, será necessário pagar uma multa de R$ 3,51 por turno ausente, via boleto, PIX ou cartão de crédito. Em caso de impossibilidade financeira, o juiz eleitoral pode conceder isenção.

Também é possível quitar as dívidas no Autoatendimento Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o pagamento, o eleitor pode solicitar revisão ou transferência do título.

Menos de 10% dos eleitores resolveram a situação dentro do prazo

Dos mais de 356 mil eleitores faltosos no Paraná, apenas 7,14% (25.494 pessoas) regularizaram a situação até agora, conforme dados atualizados nesta terça-feira (20) pelo TSE. Na segunda-feira (19), foram realizados 4.728 atendimentos presenciais no estado.