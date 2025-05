Veja a previsão do tempo para Curitiba desta sexta-feira (09)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira (09) será um dia de céu nublado e chuva isolada em Curitiba. A previsão do tempo indica que os curitibanos podem esperar temperaturas variando entre 17°C e 29°C ao longo do dia, com umidade relativa do ar oscilando entre 35% e 90%.

Pela manhã, o céu estará com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. Os ventos soprarão de noroeste a norte, com intensidade fraca. À tarde, o cenário permanece semelhante, com muitas nuvens e chuva isolada, porém os ventos ganharão força, passando a moderados e mudando a direção para noroeste-oeste.

No período noturno, a previsão indica a continuidade de muitas nuvens com chuva isolada. Os ventos voltarão a enfraquecer, soprando de oeste para noroeste. O sol nascerá às 06h44 e se porá às 17h45, caracterizando um dia típico de outono na região.

A temperatura máxima prevista para o dia apresenta uma ligeira elevação em relação aos dias anteriores, enquanto a mínima deve se manter estável. É recomendável que os moradores e visitantes de Curitiba estejam preparados para as variações climáticas, levando consigo guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa.

Apesar da chuva isolada prevista, não há alertas de eventos climáticos extremos para a região de Curitiba nesta sexta-feira. No entanto, é sempre importante ficar atento às atualizações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades locais em caso de mudanças repentinas no tempo.