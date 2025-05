Paranaenses, irmãos Itiberê são tema de recital de piano em Curitiba

O Teatro Guairinha, em Curitiba, vai receber, no dia 14 de maio, a Turnê Irmãos Itiberê, um recital de piano que resgata a história das raízes do Paraná e da música brasileira do século XIX e XX. A apresentação é resultado de uma pesquisa de mestrado dedicada à vida e obra de Brasílio Itiberê, desenvolvida na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Fruto de anos de investigação, o projeto busca resgatar e valorizar a trajetória da família que marcou história da música, literatura e diplomacia brasileira. Em um recital didático de piano solo, a Turnê revive as composições de dois paranaenses: Brasílio Itiberê da Cunha, precursor do nacionalismo musical no Brasil e figura de destaque na diplomacia, e seu irmão João Itiberê da Cunha, pioneiro das artes e das letras, cuja trajetória se entrelaça com a formação cultural do Paraná.

Durante o recital, atores darão vida aos relatos históricos e curiosidades sobre os irmãos Itiberê. Por meio de pequenas encenações, o público poderá visualizar os momentos marcantes da vida dos compositores e o cenário cultural da época.

A obra “A Sertaneja”, considerada a primeira peça nacionalista da música brasileira, terá um momento especial na apresentação, com explicações sobre estrutura, simbolismo e impacto histórico.

O projeto tem os objetivos de democratizar o acesso à cultura, apresentar música de qualidade e resgatar a memória de artistas que contribuíram para a história do estado.

Serviço – Turnê Irmãos Itiberê

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Dia 14 de Maio – às 20 horas

Classificação Livre

Venda: Diskingressos – a partir de R$ 15