Previsão do tempo para Colombo é de chuva nesta sexta-feira

A sexta-feira (09) promete ser um dia de mudanças climáticas em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A previsão do tempo indica que os moradores da cidade podem esperar um dia com muitas nuvens e chuva isolada em todos os períodos.

As temperaturas estarão em elevação, com mínima de 16°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar variará entre 30% e 80%, típico do outono na região. O sol nascerá às 06h44 e se porá às 17h44, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural.

Pela manhã, os ventos soprarão de noroeste a norte, com intensidade moderada. À tarde, a direção mudará para noroeste-oeste, diminuindo para ventos fracos. Durante a noite, espera-se que os ventos sejam fracos e venham de oeste-sudoeste.

Apesar da previsão de chuva isolada, não há alertas de eventos climáticos extremos para Colombo nesta sexta-feira. Recomenda-se, no entanto, que os cidadãos estejam preparados para possíveis pancadas de chuva ao longo do dia, levando guarda-chuvas ou capas de chuva ao sair de casa.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante ficar atento às condições do tempo, que podem variar ao longo do dia. A previsão indica que o clima em Colombo permanecerá instável, com possibilidade de abertura de sol entre nuvens nos intervalos sem chuva.