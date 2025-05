Previsão do tempo em Curitiba: sábado com nuvens, nevoeiro e sol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O curitibano vai precisar de um pouco de paciência neste sábado (17), já que a manhã do fim de semana começa com cara de “típico dia cinza”. O nevoeiro deve marcar presença logo cedo e a visibilidade fica reduzida nas primeiras horas do dia.

Mas a boa notícia é que a situação melhora (e muito) ao longo do dia. O céu encoberto da manhã vai dando lugar a poucas nuvens na tarde e noite, garantindo um clima mais agradável para quem planeja dar aquela saída no fim de semana.

Em relação às temperaturas, o dia começa com aquele friozinho característico de 12°C, mas vai esquentando até chegar aos 25°C no período da tarde. A umidade do ar também vai variando ao longo do dia – começa alta, em torno de 90% pela manhã, e vai caindo para cerca de 40% nas horas mais quentes.

Os ventos permanecem fracos durante todo o sábado, soprando principalmente de nordeste para norte, com uma leve mudança para noroeste durante a tarde.

Curitiba tem alerta de temporal no sábado?

Algum alerta climático? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não há nenhum aviso especial para Curitiba neste sábado.

O sol aparece às 06h49 e se despede às 17h40, em um típico dia de outono na capital paranaense. A dica é aproveitar a tarde ensolarada para aquela caminhada no parque ou um encontro com a piazada. Só não esqueça do protetor solar, porque o sol de outono também queima!