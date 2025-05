Marcha para Jesus em Curitiba altera nove linhas de ônibus da região metropolitana

A Marcha Para Jesus, que acontece neste sábado (17), no Centro de Curitiba, provocará mudanças no itinerário de diversas linhas do transporte coletivo metropolitano. Os desvios acontecerão entre 12 horas e 19 horas.

As alterações afetam linhas que atendem cidades, como Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Largo, Pinhais, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) informa que serão realizados desvios temporários e mudanças em pontos de embarque e desembarque de passageiros.

Confira alterações nos ônibus por município da Região Metropolitana de Curitiba

Almirante Tamandaré

702 – Caiuá/Cachoeira: Estação tubo Praça 19 estará desativada. Utilize a estação Comendador Fontana para embarque e desembarque.

Estação tubo Praça 19 estará desativada. Utilize a estação Comendador Fontana para embarque e desembarque. A01 – Curitiba/Cachoeira (M. Garcez): Linha será seccionada. O novo ponto final será na Rua Heitor Stockler de França, 93, em frente ao Memorial Árabe.

Linha será seccionada. O novo ponto final será na Rua Heitor Stockler de França, 93, em frente ao Memorial Árabe. A72 – Jardim Paraíso/Praça 19: Devido ao bloqueio na Praça 19, o ponto final será transferido para a Rua Mateus Leme, 774, com trajeto pelas ruas Nilo Peçanha e Senador Xavier da Silva.

Devido ao bloqueio na Praça 19, o ponto final será transferido para a Rua Mateus Leme, 774, com trajeto pelas ruas Nilo Peçanha e Senador Xavier da Silva. A80 – Tanguá-Vila Marta/Guadalupe: Passageiros que utilizam a Praça 19 devem utilizar o ponto provisório na Rua Heitor Stockler de França, 93.

Colombo

B89 – Guaraituba/Rui Barbosa (via Maracanã-Cabral): A linha não passará pela Rua Marechal Deodoro, desviando pelas ruas Tibagi, Visconde de Guarapuava, Lourenço Pinto, Pedro Ivo e retornando ao itinerário na Desembargador Westphalen.

Campo Largo

J62 – Campo Largo/Guadalupe: Também evitará a Rua Marechal Deodoro, passando por Tibagi, Visconde de Guarapuava, Brigadeiro Franco, Vicente Machado, retomando o trajeto normal pela Visconde do Rio Branco.

Pinhais

304 – Pinhais/Campo Comprido

Sentido Pinhais: Desembarque pela porta de emergência na Alameda Dr. Muricy, em frente à Biblioteca Pública. Estação Praça Tiradentes será desativada.

Sentido Campo Comprido: Desembarque pela porta de emergência na Rua Visconde de Nacar, esquina com Cruz Machado. Estação Nestor de Castro não será atendida.

Itaperuçu e Rio Branco do Sul

K01 – Itaperuçu/Guadalupe (via Tamandaré-Minérios): Usuários da Praça 19 devem utilizar o ponto provisório em frente ao Memorial Árabe, na Rua Heitor Stockler de França, 93.

Usuários da Praça 19 devem utilizar o ponto provisório em frente ao Memorial Árabe, na Rua Heitor Stockler de França, 93. L01 – Rio Branco/Praça 19 (via Tamandaré-Lamenha): Linha desvia pelas ruas Nilo Peçanha e Senador Xavier da Silva, com novo ponto final na Rua Mateus Leme, 774.

A Amep orienta os usuários a planejarem os deslocamentos com antecedência e reforça que as alterações são temporárias, válidas apenas no período do evento. Mais informações podem ser obtidas no site da Agência