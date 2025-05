Paraná é o quinto estado com mais nascimentos do Brasil

O Paraná registrou 139.999 nascimentos em 2023, ocupando a quinta posição no ranking nacional, conforme as Estatísticas de Registro Civil divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. O número só fica atrás de São Paulo (503.746), Minas Gerais (234.363), Rio de Janeiro (175.637) e Bahia (170.532).

No Sul do país, o Paraná lidera com folga, superando o Rio Grande do Sul (120.505) e Santa Catarina (96.602). Os dados colocam o estado paranaense numa posição de destaque no cenário nacional, que totalizou 2,58 milhões de nascimentos no período.

Um dado interessante é que praticamente todos os partos (99,39%) ocorreram em hospitais, índice superior à média brasileira de 98,87%. Apenas 538 nascimentos aconteceram em domicílio e outros 310 em locais diversos.

Dos bebês paranaenses, a maioria foi do sexo masculino: 71.633 meninos (51,17%) contra 68.351 meninas (48,82%). Quanto à idade das mães, o maior percentual (26,95%) tinha entre 25 e 29 anos no momento do parto, seguido por mulheres de 30 a 34 anos (22,61%) e de 20 a 24 anos (22,60%).

Paraná populoso

O Paraná também é o quinto estado mais populoso do Brasil, segundo o Censo 2024, com 11.824.665 habitantes, representando 5,6% da população do país. Essa posição coincide com o ranking de nascimentos, ficando atrás dos mesmos estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Quanto aos óbitos, o Paraná foi o sexto estado com mais registros em 2023, somando 83.117 mortes. Comparado a 2022, quando foram registradas 89.344 mortes, houve uma queda de 7%, colocando o estado como o quarto com maior redução de óbitos no país.

Do total de mortes, 55,88% foram de homens (46.442) e 44,10% de mulheres (36.653). A maioria dos óbitos (71,55%) ocorreu em hospitais, seguido por domicílios (21,62%) e vias públicas ou outros locais (6,82%).

Entre os municípios paranaenses, Curitiba liderou tanto em nascimentos (17.985) quanto em óbitos (11.907). Completam o ranking de nascimentos: Londrina (6.338), Cascavel (4.775), Ponta Grossa e Maringá (4.613 cada), São José dos Pinhais (4.104), Foz do Iguaçu (3.968), Colombo (2.862), Guarapuava (2.675) e Toledo (2.045).