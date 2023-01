O tempo em Curitiba e região deve passar a ser mais chuvoso a partir desta terça-feira (31). O último dia do mês de janeiro deve ser marcado pelo calor e por pancadas de chuva no período da tarde. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo deve seguir assim ao longo da semana.

Em Curitiba, nesta terça, as temperaturas devem variar entre 18º C e 24º C. De acordo com a previsão, o calor e a umidade devem contribuir para a formação de nuvens de chuva. Há risco de tempestades com raios.

Conforme o Simepar, a nebulosidade deve seguir variável, com o sol aparecendo, até a próxima quinta-feira (2), dia em que ainda haverá risco de pancadas de chuva à tarde. Na sexta-feira (3), o tempo muda e o dia deve estar completamente nublado, com risco de chuva a qualquer hora do dia.

Ainda segundo o Simepar, as condições do tempo são semelhantes em todo o Estado. “O Paraná apresenta um ambiente atmosférico bem instável, devido a uma maior presença de umidade e calor na região do estado. Com isto, são previstas algumas chuvas a qualquer hora do dia, embora o período da tarde, com tempo mais abafado, favorece em alguns setores, a formação de nuvens de chuva e temporal”, explicou o instituto.

Litoral

Nas praias, a terça-feira também deve ser de calor e instabilidade. O sol aparece, mas há risco de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Guaratuba, segundo a previsão, a temperatura máxima prevista é de 29º C.