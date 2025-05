Previsão do tempo em Colombo: quinta-feira de temperaturas amenas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Colombo amanhece nublada e úmida nesta quinta-feira (22), com aquela névoa típica que deixa tudo cinzento logo cedo. A temperatura não deve passar dos 16°C e nem cair abaixo dos 12°C durante todo o dia, mantendo aquele friozinho constante que pede um agasalho mais encorpado.

Na parte da manhã, prepare-se para encarar um céu carregado de nuvens e uma umidade que vai bater entre 80% e 100%. Os ventos vêm de leste a nordeste (E-NE), mas bem fracos, quase imperceptíveis.

À tarde a situação melhora um pouquinho, com a névoa úmida dando uma trégua. Mesmo assim, o céu continua bastante nublado e as temperaturas não sobem, mantendo o mesmo padrão da manhã. A única mudança é a direção do vento, que vira um pouco para leste-sudeste (E-SE), mas continua fraquinho.

Quem vai sair à noite encontra a melhor parte do dia, com poucas nuvens no céu. A temperatura ainda fica naquela mesma faixa entre 12°C e 16°C, e a umidade continua altíssima. Os ventos seguem na mesma direção da tarde, sem grandes alterações.

O sol aparece cedo, às 6h50, e se despede às 17h38, num típico dia de outono. E a tendência é de queda nas temperaturas ao longo do dia, então não deixe o casaco em casa.