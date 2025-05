Previsão do tempo! Colombo vai ter mínima de 13ºC nesta quarta

A previsão do tempo para Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta quarta-feira (07) indica um dia com variações climáticas significativas. Os moradores da cidade podem esperar um dia com temperaturas oscilando entre 13°C e 27°C, com mudanças nas condições do céu ao longo do período.

Pela manhã, o cenário será de poucas nuvens com a presença de nevoeiro ou névoa úmida. Os ventos soprarão fracos, vindos da direção Norte-Nordeste. À medida que o dia avança, a tarde promete um céu com poucas nuvens, mantendo os ventos fracos, mas mudando ligeiramente a direção para Leste-Nordeste.

Ao anoitecer, os colombenses verão uma mudança mais significativa, com o céu apresentando muitas nuvens. Os ventos continuarão fracos, alterando sua direção para Nordeste-Leste. É importante ressaltar que, apesar das variações na nebulosidade, não há previsão de chuva para este dia.

A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 100%, típico do outono na região. As temperaturas tendem a uma ligeira elevação ao longo do dia, tanto nas máximas quanto nas mínimas. O sol nascerá às 6h43 e se porá às 17h46, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o período da tarde pode ser o mais favorável, com céu mais aberto e temperaturas amenas. No entanto, é aconselhável estar preparado para as mudanças climáticas previstas para o final do dia.