Previsão do tempo em Curitiba: temperatura pode variar até 12ºC nesta quarta

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (07) indica um dia com variações climáticas ao longo das horas. Os curitibanos podem esperar uma manhã com poucas nuvens e presença de nevoeiro ou névoa úmida, criando uma atmosfera típica do outono na capital paranaense.

Durante a manhã, a temperatura mínima será de 15°C, com máxima chegando aos 27°C. Os ventos soprarão de nordeste a leste, com intensidade fraca. A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 95%, sendo importante manter-se hidratado ao longo do dia.

À tarde, o cenário permanece estável, com poucas nuvens no céu da cidade. A direção do vento mudará levemente, soprando de norte a leste, mantendo-se fracos. As temperaturas continuarão as mesmas, com tendência de ligeira elevação na máxima.

Ao anoitecer, o clima em Curitiba sofrerá uma mudança, com aumento da nebulosidade. O céu ficará com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Os ventos passarão a soprar de leste a nordeste, ainda com intensidade fraca.

O nascer do sol está previsto para as 06h43. Já o pôr do sol ocorrerá às 17h46, marcando um dia típico de outono, com aproximadamente 11 horas de luz natural. Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que estejam preparados para as variações de temperatura ao longo do dia, levando consigo roupas adequadas para enfrentar tanto o frescor da manhã quanto o calor da tarde.