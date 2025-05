Tempo em Colombo: previsão indica temperatura alta neste domingo

O domingo (18) em Colombo vai esquentar. A previsão do tempo indica um dia com poucas nuvens e termômetros em elevação, trazendo um clima agradável para os moradores da região metropolitana de Curitiba (RMC).

Logo cedo, quem acordar com o nascer do sol, previsto para as 06h48, poderá encontrar nevoeiro ou névoa úmida, mas com poucas nuvens no céu. À tarde, a nebulosidade aumenta, sem previsão de chuva. Quando a noite chegar, o cenário volta a ser de poucas nuvens.

Os termômetros vão marcar mínima de 14°C e máxima de 26°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar oscilará entre 35% e 90%, o que exige atenção com a hidratação. Os ventos serão fracos, soprando predominantemente na direção Norte-Noroeste.

O pôr do sol está programado para 17h40, marcando o fim de um típico dia de outono na região. Para quem planeja atividades externas, o domingo promete ser favorável, mas é importante lembrar de se proteger dos raios solares mesmo com o céu parcialmente nublado.