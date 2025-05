Ônibus é atingido por trem ao parar sobre linha férrea em Curitiba

Na noite desta sexta-feira (16), um ônibus da linha Barreirinha/São José colidiu com um trem no cruzamento das ruas Anita Garibaldi e Flávio Dallegrave, no bairro Barreirinha, em Curitiba. O acidente ocorreu após o coletivo parar sobre a linha férrea.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o motorista do ligeirinho informou que o semáforo estava fechado e o ônibus ficou muito próximo dos trilhos. “Não houve tempo de o veículo voltar a se movimentar e o trem acabou esbarrando de leve na lateral do ônibus. Não houve feridos nem maiores avarias no ônibus, que pode seguir viagem após o incidente”, diz nota.

Ainda conforme comunicado da prefeitura, o motorista vai até a empresa na segunda-feira (19) para dar mais detalhes do ocorrido.

Assista:

Reprodução | Redes sociais

Em nota enviada à Tribuna, a Rumo Logística, responsável pelos trens na cidade, informou que, instantes antes da colisão, o condutor do trem tentou frear para evitar o acidente. Leia o trecho do comunicado sobre o acidente:

“Na noite da sexta-feira (16), por volta das 19h, um ônibus ficou parado em uma passagem em nível e acabou sendo abalroado (batido) por um trem, em Curitiba (PR). O incidente aconteceu após o motorista tentar fazer a conversão para esquerda quando o trem se aproximava desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança: “pare, olhe e escute”. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição. Não houve feridos, apenas danos materiais”.

Segundo a empresa, as equipes da concessionária foram chamadas para retomar a circulação dos veículos envolvidos na colisão, mas o motorista do ônibus já havia deixado o local. A Rumo ainda retomou que, conforme estabelecido no Artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência é sempre do trem.