Domingo com cara de verão! Curitiba terá dia quente e ensolarado

Previsão do Tempo

O domingo (18) promete esquentar em Curitiba, com termômetros podendo bater os 26°C durante a tarde. A capital paranaense terá um dia que começa com aquela tradicional neblina matinal, mas que logo dá lugar ao sol e calor.

Logo cedinho, os curitibanos ainda vão encarar aquele nevoeiro característico, com mínimas na casa dos 14°C e umidade lá em cima, chegando aos 90%. Nada que um café quentinho não resolva enquanto espera a névoa se dissipar.

O período da tarde será de céu parcialmente nublado, mas sem chance de chuva. Vale lembrar que os termômetros vão disparar e podem chegar aos 26°C, temperatura que não combina muito com o outono, mas que vai agradar quem curte um calorzinho. Os ventos seguem fracos, soprando do Norte e Oeste, sem trazer aquele friozinho cortante que o curitibano já conhece bem.

À noite, a previsão é de tempo aberto e céu com poucas nuvens, perfeito para quem planeja esticar o domingo com um programa ao ar livre. As temperaturas seguem agradáveis e não devem cair abaixo dos 14°C.

Aliás, para quem planeja aproveitar o domingo fora de casa, a dica é: pode ir sem medo! Mas não esqueça de levar aquela blusa leve na mochila para o período da manhã ou final da noite. O sol nasce às 06h49 e se põe às 17h40, dando tempo suficiente para aproveitar o dia.