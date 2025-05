Regularização de imóveis é tema de evento em Curitiba na próxima semana

Na próxima quarta-feira (21), Curitiba sediará a primeira edição da Caravana Nacional da Regularização Fundiária Urbana (REURB), evento que reunirá representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário para debater práticas, impactos, propostas e soluções relacionadas à regularização de imóveis. O encontro será realizado no Bourbon Hotel & Suítes, localizado na Rua Cândido Lopes, no Centro da cidade, das 14h às 18h.

Seguindo o modelo das Caravanas promovidas em Santa Catarina, o objetivo é disseminar conhecimento e oferecer orientação sobre o tema em todas as regiões do Paraná, conforme explica Clícia Roquetto, diretora de Reurb do Registro de Imóveis do Brasil (RIB) e da seção paranaense da entidade (RIB-PR).

“Ao propor discussões sobre práticas relacionadas à REURB, a Caravana busca conscientizar a sociedade, capacitar equipes municipais e estaduais, e facilitar o diálogo entre gestores públicos, cidadãos e registradores de imóveis”, afirma a diretora.

Segundo o presidente da RIB-PR, Luis Flávio Fidelis, o evento fomenta o debate sobre justiça social e o desenvolvimento urbano sustentável. “É uma oportunidade única para compreender o papel dos registradores de imóveis na construção de um futuro mais justo e para receber orientação técnica de qualidade sobre como iniciar e executar processos de regularização”, destacou.

Durante a programação, os participantes terão acesso a palestras conduzidas por especialistas de diversas regiões do país e poderão consultar cartilhas informativas e participar de um espaço para troca de experiências. Para esta edição, as inscrições já foram encerradas. No entanto, ainda é possível preencher um formulário on-line para receber informações sobre as próximas edições do projeto.

Aripar passará a ser RIB-PR

No mesmo dia, a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná (Aripar) oficializará a mudança de nome para Registro de Imóveis do Brasil – Seção Paraná (RIB-PR), com o objetivo de integrar-se à marca nacional. A medida visa alinhar a atuação regional aos princípios de unidade, representatividade e valorização da atividade registral promovidos pela RIB.