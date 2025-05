Shinobi Spirit em Curitiba tem participação de ator de Supernatural

Com atrações internacionais, a 30ª edição do Shinobi Spirit começa neste sábado (17), ao meio-dia, e vai até às 20h de domingo (18). O evento será realizado no Espaço Torres Kennedy, no bairro Guaíra, em Curitiba.

Este ano, o destaque é a participação do ator Osric Chau, conhecido por interpretar Kevin Tran na série Supernatural. Em sua primeira visita ao Brasil, Chau marcará presença em um painel especial no domingo, às 16h45, e também participará de sessões de fotos com os fãs em ambos os dias, às 13h.

Outras presenças confirmadas incluem os dubladores Renan Vidal, voz do protagonista Okarun no anime Dandadan, e Luisa Palomanes, que interpreta personagens como Docinho (As Meninas Superpoderosas), Ahsoka Tano (Star Wars: The Clone Wars) e Ravena (Os Jovens Titãs).

A programação do Shinobi Spirit também conta com concursos de cosplay com premiações, torneios de videogame, experiências em realidade virtual, batalhas de K-Pop, espaços dedicados a artistas e criadores, além de workshops interativos. Uma das novidades desta edição é o Espaço de Acolhimento Psicológico e Jurídico, que oferecerá atendimento gratuito para esclarecimento de dúvidas e orientações ao público.

Ingressos para Shinobi Spirit estarão à venda no local

Quem não adquiriu ingresso on-line poderá comprar diretamente na bilheteria do Espaço Torres Kennedy. Os valores são R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada), sujeitos à capacidade do local. Crianças com menos de seis anos e idosos acima de 60 anos têm entrada gratuita.

Para acessar o evento, é necessário apresentar o ingresso (impresso ou QR Code do digital, pelo app Cheers ou em print), um documento oficial com foto (original ou cópia autenticada, como RG ou CNH) e, se aplicável, o comprovante de direito à meia-entrada.