Tempo em Colombo: confira previsão desta sexta-feira

O outono segue firme em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Para esta sexta-feira (30), o clima promete poucas nuvens e aquela amplitude térmica que pede casaco pela manhã e roupas mais leves à tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros vão marcar máxima de 17°C, mas a mínima vai lá embaixo, chegando aos 4°C. Aliás, a temperatura máxima tem tendência de queda ao longo do dia, enquanto a mínima deve se manter estável.

Logo cedinho, quem acordar com o nascer do sol às 06h54 vai encontrar um céu predominantemente limpo, com ventos soprando na direção leste-sul. Ah, e não esqueça o casaco! A sensação térmica promete ser de “congelar os dedos” nas primeiras horas do dia.

Já à tarde, o cenário segue praticamente o mesmo, mas os ventos dão uma leve mudada de direção, passando para leste-nordeste. Nada que vá atrapalhar os planos de quem quiser dar aquela esticadinha no fim do expediente para um happy hour.

Quando a noite cair, por volta das 17h36 (horário do pôr do sol), a temperatura volta a cair, mas o céu continua com poucas nuvens e os ventos fracos se mantêm na direção leste-nordeste.

Vale lembrar que a umidade relativa do ar vai variar bastante ao longo do dia – entre 40% e 100% – o que é super característico do outono. Nada de alertas climáticos para a região, mas aquela dica de ouro: prepare o guarda-roupa para enfrentar as diferentes temperaturas do dia!