Tempo em Colombo: quarta-feira chuvosa e com queda nas temperaturas

A quarta-feira (28) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai ser castigada por uma frente fria que promete derrubar os termômetros e encharcar a cidade. O dia 28 de maio será marcado por céu encoberto e pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas, com uma trégua apenas à noite.

A massa de ar frio já começa a mostrar força pela manhã, quando os ventos de noroeste a norte sopram moderados, empurrando as nuvens carregadas. À tarde, a direção muda para oeste-sudoeste, mantendo o padrão de precipitações intermitentes que vão deixar tudo molhado.

Os termômetros vão operar em queda livre, com mínima de apenas 4°C e máxima que não passa dos 20°C. A umidade vai ficar nas alturas, entre 50% e 90%, deixando o tempo abafado apesar do frio. O sol, que aparece timidamente às 6h53, se despede cedo, às 17h36, como é típico do outono no Sul.

Para quem precisa sair de casa, a dica é não esquecer o guarda-chuva e caprichar nas camadas de roupa. Motoristas precisam redobrar a atenção nas ruas de Colombo, já que a combinação de pista molhada com baixa visibilidade durante as pancadas mais fortes pode transformar o trânsito em um verdadeiro pesadelo.